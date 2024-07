CorSport - Pavlovic e Royal ok: ma il Milan non si arrende per Fofana

vedi letture

La notizia delle ultime ore in casa Milan è l'avvicinamento sensibile di due degli obiettivi per questo calciomercato. Si tratta dei difensori Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal: entrambi possono essere chiusi dal club rossonero che può contare sulla volontà di entrambi di trasferirsi in rossonero. Ma da via Aldo Rossi non mollano la presa nemmeno su Youssuf Fofana, anche se la resistenza del Monaco sarà più complicata da piegare.

Difesa

Come riportato da MilanNews.it e come confermato dal Corriere dello Sport questa mattina, ieri ci sono stati nuovi contatti tra Milan e Salisburgo per Pavlovic. Discorsi positivi tra i due club che hanno ulteriormente avvicinato il centrale serbo alla maglia rossonera. Con il giocatore c'è già un accordo dal valore di poco meno di 2 milioni di euro per i prossimi 5 anni. Una volontà ferrea quella del calciatore della Serbia che ha anche rifiutato la proposta allettante dell'Atletico Madrid. Tra la richiesta di 25 milioni e l'offerta di 20 ormai rimane poca distanza, considerando anche i 3-4 milioni di commissioni. Per quanto riguarda Emerson Royal, invece, sono riprese le trattative ma il canovaccio è lo stesso: il giocatore spinge per il trasferimento e il Milan vuole chiudere sotto i 20 milioni, la richiesta del Tottenham.

Fofana

Una terza situazione molto simile ma ben più lontana dal concludersi positivamente per il Milan è quella relativa al centrocampista francese del Monaco Youssouf Fofana. Anche in questo caso il giocatore ha già accettato la proposta rossonera ed è pronto a firmare un quadriennale da tre milioni all'anno. Quello che manca è l'ok del suo club di appartenenza che ha sparato alto con la richiesta: 35 milioni. Il valore del giocatore non si mette in discussione ma è difficile che i rossoneri spendano così tanto per un calciatore che andrà in scadenza a fine 2025. Per questo non mollano e contano di riuscire ad abbassare le pretese monegasche, facendo leva proprio sulla volontà di Fofana. In tutto questo si era parlato di potenziali interessamenti di Manchester United e Atletico Madrid ma nessuna offerta è arrivata sul tavolo della squadra del Principato. Dunque il Milan spera e lavora.