esclusiva mn Orlando: "Il Milan vuole riproporre la Spagna di Euro 2024. Morata perfetto, ora serve accelerare"

vedi letture

Il Milan prosegue le sue trattative di mercato con l'esordio in campionato che si avvicina. Individuati gli obiettivi, si cerca ora di portarli in rossonero. Per fare il punto della situazione ne abbiamo parlato con Massimo Orlando. In esclusiva per MilanNews.it.



Massimo Orlando, Lazar Samardzic è il giocatore di fantasia che il Milan ha puntato

"Giocatore che mi piace, la sua qualità non si mette in discussione. Lo puoi utilizzare sia come regista basso che come trequartista. Credo che il Milan stia provando un po' a riproporre la Spagna vista all'Europeo".

Come valuti fin qui le manovre di mercato del Milan?

"Mi piacciono i nomi che stanno uscendo fuori come Pavlovic ed Emerson Royal. Certo, c'è l'esigenza di un giocatore come Kessie a centrocampo. Perché l'anno scorso il Milan quando attaccava lo faceva bene, ma la fase difensiva che non è composta solo dai difensori ha sofferto e la squadra ha subito troppi gol. Ecco, un rinforzo simile permetterebbe di ridurre il gap con l'Inter".

Fofana sarebbe il nome giusto?

"Fofana piace a tanti ma credo non sia facile arrivarci per una questione economica. Ma per le caratteristiche che ha sarebbe ottimo perché oltre ad essere bravo con i piedi è importante in fase di non possesso e in interdizione. Perché i centrocampisti che hai, come Reijnders e Loftus-Cheek sono bravi a spingere ma meno nell'interdizione".

Di fatto l'unico acquisto è stato quello di Morata. Col campionato alle porte il rischio che la squadra sia incompleta è sempre più alto

"Ai miei tempi era diverso perché la Serie A comandava economicamente e i giocatori arrivavano subito. Semmai erano le altre nazioni ad aspettare. Le cose sono cambiate e ormai questi arrivi all'ultimo sono una costante. A parte l'Inter che ha mantenuto la rosa e il Napoli che si è già mosso molto bene, gli altri allenatori devono convivere con questa situazione. Credo che il Milan accelererà adesso, in modo da arrivare all'inizio del campionato con i rinforzi necessari".

In una situazione simile quanto è difficile per una squadra amalgamarsi?

"Più che per i calciatori è un problema per l'allenatore, ma come detto credo che il Milan un paio di giocatori a breve li prenderà. Ci sarà anche da far superare ai tifosi le diffidenze che stanno mostrando, perché se è vero che gli abbonamenti sono stati sottoscritti c'è comunque del malcontento".

Il tifoso abituato all'era d'oro di Berlusconi si sta scontrando col pragmatismo americano

"È vero, ma la proprietà deve tenere presente che questo è il Milan, che ha una storia importante e una maglia pesante. Quindi, vero che i tempi sono cambiati ma va tenuta in considerazione la storia del club. E dalle parole di Ibrahimovic c'è l'intenzione di fare una buona squadra".

Diversi giovani si stanno mettendo in mostra: non solo Camarda, ma anche Liberali e Zeroli. Credi che il Milan debba puntarci da subito in prima squadra?

"Devo dire che la Primavera ha tirato fuori buoni giocatori e credo che non si debba avere paura a farli giocare. Consideriamo che un 17enne che qui è considerato giovane, in altre parti del mondo viene già gettato nella mischia e ha addirittura qualche partita in nazionale maggiore. Se pensi di avere 2-3 giocatori di qualità e compatibili col progetto non devi avere paura. Chiaramente questi giovani vanno inseriti gradualmente ma devono essere inseriti. L'esempio più lampante è quello di Camarda che spero possa trovare tanto spazio".

Morata è il rinforzo giusto per l'attacco?

"Morata mi piace molto come giocatore. Qualcuno ha da ridire perché all'Europeo non ha fatto gol e giocava troppo per la squadra. Per me invece questa generosità è segno d'intelligenza. Intanto perché i bomber, al netto di alcune eccezioni, fanno sempre più fatica a segnare con continuità. È cambiato il modo di giocare e anche la punta ha un ruolo diverso, servono i suoi movimenti per liberare gli spazi per i compagni. Credo che il tifoso del Milan debba stare tranquillo perché Morata comunque i suoi gol li fa, è fisicamente integro e usa entrambi i piedi. E per quel che offriva il mercato e per il prezzo è stato un buonissimo affare. Certo, avrei preferito Zirkzee ma si erano create delle condizioni che lo hanno reso irraggiungibile".