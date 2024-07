Il Milan riabbraccia Pulisic: ci sono margini per migliorare la miglior stagione della carriera

Il Milan è atterrato nella notte italiana a New York e nella giornata di oggi al gruppo rossonero si sono aggregati Christian Pulisic e Yunus Musah, guarda caso gli americani, reduci da una Copa America deludente ma pronti a rimettersi in gioco fin da subito come dimostrato dalla positività dell'intervista di Captain America al Tonight Show di Jimmy Fallon andata in onda nella notte (LEGGI QUI). E proprio per Pulisic quella che inizia sarà una stagione particolare.

Il riscatto

Poco più di un anno fa Christian Pulisic diventava un nuovo calciatore del Milan e partiva da Malpensa insieme ai suoi compagni per la tournée a stelle e strisce. L'americano arrivava dopo due stagioni complicatissime al Chelsea tra infortuni, pochi minuti in campo e di conseguenza pochi gol. Il Milan sembrava sin da subito la giusta opportunità per riscattarsi. E così è stato. Tra tutti i giocatori della rosa rossonera è difficile trovare un giocatore che abbia inciso di più e senza dubbio nessun nuovo acquisto ha avuto l'impatto che ha avuto il ragazzo dalla Pennsylvania. Senza giri di parole la stagione di Pulisic è stata di gran lunga la migliore della sua carriera. Il numero 11 ha realizzato 15 gol e 9 assist e sistematicamente era uno dei calciatori offensivi più pericolosi. Per la nuova stagione, che per Pulisic inizia oggi, l'obiettivo è non porsi limiti: margini di miglioramento ce ne sono ancora e quest'anno potrebbe avere anche un contesto ancora più su adatto.

Cosa manca?

La stagione di Pulisic è stata davvero molto positiva, specialmente se si considera che era al primo anno in Serie A e se si considera anche lo storico dell'ultima parte di esperienza a Londra. Eppure chi ha visto le partite del Milan quest'anno sa bene che Pulisic potrebbe tranquillamente rendere ancora di più migliorando in alcuni aspetti del suo gioco. Sicuramente anche lui, come tutta la squadra, risentirà o beneficerà del nuovo stile di gioco con Fonseca. Nello specifico avere un attaccante come Alvaro Morata molto mobile e che apre gli spazi come fa lo spagnolo, può rappresentare davvero una festa sia per Pulisic che per Leao. Ed è proprio così che giocava la Spanga Campione d'Europa con il nuovo numero 7 al centro dell'attacco. Rispetto all'anno scorso ci sono alcuni aspetti mentali da elevare: in particolare nelle grandi partite, Pulisic spesso non ha saputo imporsi. Un problema che è stato generale di tutta la squadra ma da un talento come l'americano ci si aspetta il meglio anche quando i compagni intorno non girano. Se riuscirà anche in questo da qui al prossimo giugno, Captain America potrebbe davvero diventare un supereroe a tutti gli effetti.