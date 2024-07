Gazzetta - Il Milan prepara il doppio colpo. Prima Pavlovic, poi Royal

Al momento il Milan ha concluso una sola operazione in entrata nel suo calciomercato: si tratta di Alvaro Morata, destinato a ricoprire il ruolo di centravanti titolare. Adesso la dirigenza rossonera è chiamata a trovare nuovi rinforzi per la rosa di Paulo Fonseca che è partita verso gli Stati Uniti senza nuovi volti al suo interno. Nei prossimi giorni, però, il Diavolo potrebbe mettere a segno un doppio colpo in difesa, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport.

Intesa Pavlovic

Il primo nome per cui il Milan si appresta a chiudere i conti è quello di Strahinja Pavlovic, centrale classe 2001 serbo che milita nel Salisburgo. Il difensore è stato uno dei primi profili a essere inserito nella lista della dirigenza milanista e dopo diverse settimane di trattative, l'accordo è più vicino che mai. Da Milano hanno potuto fare leva sulla volontà del giocatore che era quella di trasferirsi in rossonero; in Austria hanno cercato di difendere i propri interessi, racimolando quanto più possibile dalla cessione di un calciatore che andrebbe a scadenza nel 2027. Alla fine della questione, l'intesa si raggiungerà intorno ai 20 milioni di euro. Per il serbo invece è pronto un quinquennale da 1.5 milioni a stagione, il doppio di quanto percepiva fino a questo momento. Pavlovic aggiungerà centimetri (194) e chili (84) nella retroguardia rossonera che ha un bisogno importante di nuova linfa. Il suo arrivo può spingere ai margini Thiaw per cui c'è un interesse concreto del Newcastle United: il Milan chiede 40 milioni.

Ritorno Emerson

L'affare tra Milan e Tottenham per il terzino brasiliano Emerson Royal sembrava essere giunto al capolinea qualche giorno fa quando le differenze di valutazione economica parevano insormontabili. E invece nelle ultime ore sono stati riallacciati i rapporti tra rossoneri e club londinese: ora anche questa trattativa è in chiusura e potrebbe definirsi subito dopo quella di Pavlovic. Anche in questo caso specifico è la decisione del giocatore a fare la differenza. Il Milan si porterà a casa un nuovo terzino, richiesta arrivata direttamente da Paulo Fonseca, per una cifra attorno ai 15 milioni di euro. Un terzino di spinta e di grande fisicità con il quale si vuole uniformare, almeno a livello tattico, la fascia destra con la fascia sinistra: di strada per arrivare al livello di Theo Hernande ce ne sarà tantissima, ma l'idea è quantomeno di avvicinarlo come stile di gioco.