Gazzetta - Panchina Milan: scatto Conceiçao, vuole liberarsi dal Porto a fine stagione

Continuano le riflessioni a Casa Milan su chi prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Si tratta di un scelta difficile, probabilmente la più difficile degli ultimi anni perchè è una decisione che non si può assolutamente sbagliare. Al momento i preferiti dei dirigenti di via Aldo Rossi sono Sergio Conceiçao e Paulo Fonseca, anche se ci sono stati dei contatti pure con altri tecnici, come Roberto Martinez, Mark van Bommel e Maurizio Sarri, il quale però non sembra convincere.

LA FRETTA DEI TIFOSI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che se da una parte la società vuole prendersi tutto il tempo necessario per fare la scelta più giusta, dall'altra i tifosi, che ieri hanno contestato il club durante Milan-Genoa, hanno fretta di sapere il nome del post-Pioli: il loro preferito è sempre Antonio Conte, profilo che però non convince i dirigenti milanisti che cercano un allenatore meno accentratore. Su chi ricadrà quindi la scelta del Diavolo?

PREFERENZA PER CONCEIÇAO - Al momento, il nome più caldo è quello di Conceiçao, che nelle prossime ore incontrerà il nuovo presidente del Porto, Villas-Boas, per provare a liberarsi al termine di questa stagione nonostante abbia un contratto fino al 2028 (per lui la destinazione rossonera sarebbe graditissima). Nei sondaggi sui social, tra l'ex giocatore di Inter e Lazio e Fonseca, il preferito dei tifosi è nettamente il primo. L'ex Roma resta comunque in corsa, ma c'è il rischio di un Lopetegui-bis. Oggi comincia una settimana importante in cui il Milan continuerà le sue riflessioni, in attesa di ricevere buone notizie da Oporto.