L'ultima missione di Conceiçao: alzare al cielo di Roma la Coppa Italia

Nella conferenza stampa di ieri l'allenatore del Milan Sergio Conceiçao ha utilizzato parole misurate, nessun proclamo in particolare, sviando ovviamente ogni discorso relativo anche al suo futuro, anche perché come ribadito da lui stesso "Il futuro è ora, conta solo vincere".

Questa sera il tecnico portoghese ha la possibilità di alzare il tredicesimo trofeo della sua storia, dopo gli 11 ottenuti alla guida del Porto e la Supercoppa vinta con il Milan lo scorso 6 gennaio. Difronte ci sarà una squadra agguerrita, con il dente avvelenato dopo venerdì, ma soprattutto desiderosa di scrivere una nuova pagina della propria storia dopo 51 anni, il Bologna. Ma come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Sergio Conceiçao non ha paura di giocare le finali, anche perché "il peso e la pressione sono parte della storia del Milan".

E questo concetto l'ha ribadito forte e chiaro ai suoi calciatori non solo a Milanello ma anche ieri sotto la pioggia incessante poco prima dell'inizio della rifinitura sul campo dell'Acqua Certosa. Nel corso dell'ultimo allenamento si è lavorato sui tanti dettagli, anzi, proprio tutti (sono stati provati anche i calci di rigore, ndr), perché in occasioni come queste non si può lasciare nulla al caso.

FIDUCIA E RISULTATI - Dopo il passaggio alla difesa a 3 il Milan ha trovato quella fiducia e continuità di risultati che nel corso di tutta la stagione sono mancate. Basti pensare che nelle ultime 5 partite la formazione rossonera ha ottenuto 4 vittorie e una sola sconfitta in tutte le competizioni, segnando 14 gol e subendone appena 3.

A fronte di questo, scherza la rosea, Sergio Conceiçao vorrebbe che la stagione non fosse al termine, anche perché sente finalmente di avere in mano una squadra che sognava fin dal primo giorno. La macchina del tempo non può però riportarlo indietro, ed è per questo che il portoghese deve dare il massimo per portare al termine questa sua ultima missione: vincere la Coppa Italia per poi puntare ad un piazzamento migliore in campionato.