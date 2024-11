La Primavera in Youth League: tanti rimpianti, ma due vittorie potrebbero bastare per i sedicesimi. La situazione

vedi letture

Se c'è una squadra rossonera che sta andando molto bene è sicuramente il Milan Primavera, che in campionato è al primo posto in classifica dopo undici giornate a pari punti con Sassuolo e Lazio. A differenza della prima squadra e del Milan Futuro, i giovani rossoneri stanno andando molto forte in Italia, mentre in Youth League devono cambiare marcia dopo aver raccolto solo due punti nelle prime quattro partite, anche se avrebbero certamente meritato di ottenerne di più.

SERVONO DUE VITTORIE - Nulla è ancora compromesso, con due vittorie nelle ultime due giornate contro Slovan Bratislava (26 novembre) e Stella Rossa (11 dicembre), la squadra di Federico Guidi dovrebbe riuscire ad arrivare tra le prime 22 della classifica (attualmente è 30^). Il nuovo format della Youth League prevede che i primi 22 club dopo le sei giornate della fase campionato accederanno ai sedicesimi di finale: le formazioni classificate dal 1° al 6° posto giocheranno contro i club classificati dal 17° al 22° posto, mentre quelli classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si qualificheranno tramite il percorso dei campioni nazionali. Attualmente la Primavera del Milan sarebbe fuori, ma sei punti contro due avversarie sulla carta abbordabili (lo Slovan Bratislava è 32°, mentre la Stella Rossa è 35^) sono assolutamente alla portata dei giovani rossoneri.

RIMPIANTI - Un vero peccato doversi giocare tutte nelle ultime due giornate perchè, per le prestazioni, i rossoneri avrebbero meritato sicuramente di raccogliere più punti: contro il Liverpool all'esordio, per esempio, il Milan ha avuto una serie infinita di occasioni da gol, ma non ha saputo concretizzarne nemmeno una. Stesso discorso per l'altra sfida casalinga contro il Club Brugge, che si è conclusa 1-1, ma anche in questo match la formazione di Guidi avrebbe meritato i tre punti. Il 3-1 in casa del Bayer Leverkusen è un altro risaltato che non ha rispecchiato quello che si è visto in campo (20 tentativi totali, ma una solo rete segnata). Purtroppo però con i se e i ma non si va da nessuna parte, però il destino è ancora nelle mani dei giovani rossoneri che con due vittorie dovrebbero riuscire a qualificarsi alla fase successiva.

LE PROSSIME PARTITE DELLA FASE CAMPIONATO:

Giornata 5

Martedì 26 novembre

Sparta Praha-Atlético de Madrid (13:00)

Slovan Bratislava-AC Milan (13:00)

Sporting CP-Arsenal (14:00)

Bayer Leverkusen-Salisburgo (14:00)

Young Boys-Atalanta (14:00 ) )

Inter-Lipsia (14:30)

Barcellona-Brest (16:00)

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain (16:00)

Manchester City-Feyenoord (16:00)

Mercoledì 27 novembre

Crvena Zvezda-Stoccarda (13:00)

Sturm Graz-Girona (14:00)

Aston Villa-Juventus (14:00)

GNK Dinamo-Borussia Dortmund (14:00)

PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk (14:00)

Monaco-Benfica (15:00)

Liverpool-Real Madrid (15:00)

Bologna-LOSC Lille (15:00)

Celtic – Club Brugge (15:00)

Giornata 6

Martedì 10 dicembre

Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco (12:00)

GNK Dinamo-Celtic (13:00)

Brest-PSV Eindhoven (14:00)

Bayer Leverkusen-Inter (14:00)

Girona-Liverpool (14:00)

Atalanta -Liverpool (14:00) Real Madrid (14:30)

Club Brugge – Sporting CP (15:30)

Salisburgo – Paris Saint-Germain (15:30)

Lipsia-Aston Villa (16:00)

Mercoledì 11 dicembre

Benfica-Bologna (12:00)

LOSC Lille-Sturm Graz (13:00)

Atlético de Madrid-Slovan Bratislava (14:00)

Arsenal-Monaco (14:00)

AC Milan-Crvena Zvezda (14:30)

Feyenoord – Sparta Praga (15:00)

Juventus – Manchester City (15:00)

Stoccarda – Young Boys (15:00)

Borussia Dortmund-Barcellona (16:00)

COSA SUCCEDE SE DELLE SQUADRE ARRIVANO A PARI PUNTI?

Come spiega il sito della UEFA, se due o più squadre sono a pari punti al termine delle partite della fase di campionato, allora, come da paragrafo 16.01 del regolamento della competizione, i seguenti criteri vengono applicati, in quest'ordine, per determinare la loro classifica:

a. Differenza reti superiore nella fase di campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase di campionato

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase di campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase di campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase di campionato

f. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato

g. Differenza reti collettiva superiore degli avversari della fase di campionato

h. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase di campionato

i. Totale di punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti della squadra in tutte le partite della fase di campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j. Coefficiente di club più elevato

PERCORSO CAMPIONI NAZIONALI

Queste le gare valide per il terzo turno del percorso campioni nazionali che si giocheranno il 27 novembre e l'11 dicembre e da cui usciranno le dieci squadre che affronteranno i club classificati dal 7° al 16° posto nella fase campionato:

Dynamo Kyiv vs 2 Korriku

AZ Alkmaar vs Manchester United

Puskás Akadémia vs Genk

Auxerre vs Hoffenheim

Legia Warszawa vs Midtjylland

Real Betis vs Sassuolo

Farul Constanța vs Lokomotiva Zagreb 

Trenčín vs Olympiacos

Basel vs SK Rapid 

FK Sarajevo vs Trabzonspor

DATE DELLE PARTITE E DEI SORTEGGI DELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA:

Sorteggio sedicesimi di finale: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 febbraio

Sorteggio eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 4/5 marzo

Quarti di finale: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile (Centro sportivo Colovray, Nyon)

Finale: 28 aprile (Centro sportivo Colovray, Nyon)