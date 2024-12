live mn Atalanta-Milan (1-1): si riparte con gli stessi effettivi

46' - Gran bell'anticipo in scivolata di Gabbia ad anticipare Lookman. Molto bene fin qui il centrale rossonero.

21.50 - Si riparte!

21.33 - Un bel primo tempo tra Atalanta e Milan. Due squadre votate all'attacco e l'hanno fatto capire sin dal primo secondo. Milan che spaventa immediatamente gli orobici, poi soffre la forza d'urto bergamasca e subisce la più classica della rete degli ex: De Ketelaere di testa sugli sviluppi di una punizione apre la partita, se pur appoggiandosi su Theo Hernandez con entrambe le mani. Per l'arbitro La Penna però è tutto regolare. Milan che si difende con ordine e quando riesce a uscire dal pressing atalantino, trova il gol con una bella azione in velocità Theo-Leao-Morata. Quarto centro per lo spagnolo in campionato. Brutta notizia l'infortunio di Pulisic dopo uno scontro con Pasalic. Capitan America deve lasciare il campo prima dell'intervallo, lasciando spazio a Loftus-Cheek. Prova nel complesso buona del Milan, Atalanta che si sta dimostrando come una visita dal dentista, citando Guardiola.

45'+2 - Finisce il primo tempo: Atalanta - Milan 1-1.

45' - Concessi due minuti di recupero.

43' - Atalanta che spinge, Milan bravo a chiudere gli spazi. Ci prova dalla distanza Lookman, mandando fuori di poco.

41' - Numero di Pasalic, il croato manda fuori tempo un difensore e prova la conclusione, murata.

40' - Pulisic è uno dei giocatori imprescindibili di questo Milan, tanto da essere stato impiegato in tutte le partite fin qui.

39' - De Ketelaere scatenato, conquista una punizione per fallo di Leao.

38' - Cambio per il Milan: fuori l'infortunato Pulisic, dentro Loftus-Cheek.

37' - Pulisic sta abbandonando sconsolato il campo. Fatale uno scontro con Pasalic.

36' - Si ferma Pulisic, medici in campo.

35' - Occasione Atalanta! Bellanova dalla destra per Pasalic, conclusione respinta da Maignan.

34' - Problemi fisici per Pulisic dopo uno scontro di gicoo.

33' - Ancora una volta Gabbia si distingue per un anticipo pulito in difesa.

30' - Musah riceve da Pulisic e prova un traversone in area di rigore, dove De Roon si impone con un colpo di testa.

28' -Grande intuizione di Reijnders che imbecca Theo lanciato verso la porta. Bellanova lo anticipa e conquista pure un fallo.

26' - Atalanta che fa girar palla alla ricerca di uno spazio. Lodevole l'apporto difensivo di Alvaro Morata che si fa notare per un pallone recuperato.

25' - Atalanta ancora pericolosa, ci prova Lookman ma Gabbia si immola!

24' -Cosa rischia il Milan! Maignan di corpo risponde a Bellanova con un destro da posizione ravvicinata

23' - Secondo gol consecutivo in campionato per lo spagnolo, arrivato a quota 4 reti in A.

22' - Theo imbecca Leao sulla sinistra, col portoghese che ha la meglio su Bellanova e mette in mezzo per Morata che si fa trovare pronto all'impatto col pallone e deposita in rete.

22' - GOL DEL MLAN!!!!!!!!!!!! ALVARO MORATA!!!!!!!!!

20' - Atalanta che tiene il piglio del gioco da qualche minuto, col Milan che fatica a uscire dalla pressione avversaria.

18' - De Ketelaere in fiducia, gran giocata del belga che imbuca per Lookman, ma è attenta la difesa rossonera.

15' - Primo gol da ex di Charles De Ketelaere al Milan. Il belga nel suo anno in rossonero non aveva mai trovato la via del gol.

14' - È davvero un peccato trovarsi sotto, dopoi un inizio di buon livello da parte dei rossoneri.

13' - La rete è convalidata.

12' - Calcio di punizione battuto dal'out sinistro daDe Roon, De Ketelaeres svetta più in alto di tutti e di testa supera Maignan. Dubbi però sulla regolarità della rete, in quanto il belga si appoggia su Theo Hernandez.

12' - Gol dell'Atalanta, De Ketelaere.

11' - Milan aggressivo in difesa, Musah ferma Lookman ma il nigeriano conquista una punizione.

10' - Emerson Royal fuori tempo su Lookman sull'out sinistro. Punizione Atalanta, graziato il brasiliano.

9' - Spicca Musah nel ruolo di finto esterno alto. Lo statunitense sta ingaggiando un duello con Ruggeri fungendo di fatto da terzino destro.

7' - Gol del Milan ma è annullato! Morata segna ma al momento in cui riceve il pallone è in fuorigioco.

6' - Rabona di Leao per Theo che si inserisce in area ma il tiro viene murato da un difensore. Che inizio di partita!

6 - Sfondamento in attacco di Ruggeri su Musah: punizione Milan.

5 - Cross dalla destra di Bellanova, Thiaw salva in fallo laterale.

4' - Nessun tatticismo, le due squadre fanno subito capire di voler dominare la partita.

3' - Ritmi subito alti a Bergamo con Ederson che sfonda sulla sinistra passando tra una selva di giocatori. Il brasiliano mette in mezzo per Pasalic che spreca.

1' - OCCASIONE MILAN!!! Dopo soli 13'' Christian Pulisic prova un diagonale e impegna Carnesecchi. Rossoneri vicino al vantaggio immediato.

20.45 - Si parte! Il Milan dà il calcio d'inizio

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Tra pochi minuti prenderà il via la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A tra Atalanta e Milan. Rossoneri in fiducia dopo le due convincenti partite contro Empoli e Sassuolo, quest'ultimo demolito in Coppa Italia. Atalanta in assoluto stato di grazia: 8 vittorie consecutive tra campionato e Champions League. L'ultimo ko degli orobici risale al 24 settembre, in casa contro il Como. Da allora 11 vittorie e 2 pareggi.

Gasperini lascia Retegui in panchina e schiera Pasalic dal primo minuto. Tutto confermato in casa Milan: stesso undici visto contro l'Empoli. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida,

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Godfrey, Scalvini, Toloi, Brescianini, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Retegui. All. Gritti (Gasperini squalificato).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. A disp.: Torriani, Sportiello, Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano, Loftus-Cheek, Chukwueze, Okafor, Abraham, Camarda. All. Fonseca

ARBITRO: La Penna di Roma

ASSISTENTI: Giallatini e Colarossi.

IV UOMO: Guida

VAR: Di Paolo

AVAR: Ghersini