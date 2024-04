live mn Milan-Inter (1-2): la sveglia del Milan suona tardi. Inter campione di Italia

FINE PARTITA - L'Inter vince 2-1 ed è campione di Italia. Smacco totale per i rossoneri che perdono il sesto derby consecutivo e continuano nel loro momento nero... Il diavolo dopo il gol al minuto 80 di Tomori che ha riaperto la partita le ha provate tutte nel finale ma la sveglia è arrivata troppo tardi per la squadra di Pioli che paga un'altra prestazine difensiva sciagurata.

97' Altra rissa clamorosa. Viene espulso Calabria per una gomitata a Frattesi

93' Rissa in campo. Bruttissimo episodio tra Theo e Dumfries che si prendono a mani in faccia. Dopo un mischione con entrambe le squadre, Colombo espelle entrambi

92' Ammonito Tomori. Era diffidato

90' Cinque minuti di recupero

90' Ammonito Gabbia

88' Ultimo cambio Inter: dentro De Vrij per Bastoni. Inzaghi ammonito

84' Dentro Asllani e Dumfries, fuori Calhanoglu e Darmian

83' OCCASIONISSIMA MILAN... Pulisic mette dentro, Sommer non contolla bene e sulla ribattuta arriva Okafor la cui conclusione è sporcata dal portiere e poi allontanata da Bastoni

80' GOL MILAN! Ha segnato Tomori. Bella palla di Chkwueze per Leao che fa la sponda di testa in mezzo all'area dove Gabbia va di testa: Sommer fa un altro miracolo ma dopo aver sbattuto sul palo il pallone finisce sui piede di Tomori che insacca a porta vuota. 1-2, riapre la gara il Milan. Mancano dieic minuti

77' Girandola di cambi. Per il Milan esce Musah per Okafor. Per l'Inter escono Barella e Dimarco, entrano Frattesi e Carlos Augusto

75' Ci prova Theo che tira dal limite dopo una finta: pallone deviato che finisce docilmente tra le braccia di Sommer

74' Occasione per Pulisic. Sugli sviluppi di una rimessa Leao trova la linea di passaggio per l'americano che ha il tempo di controllare e provare la girata di sinistro da dentro l'area. La palla vola alta

71' Ritmi blandi ora. Il Milan scarico

68' Doppio cambio Milan: escono Loftus e Adli, al loro posto Chukwueze e Bennacer. Adli prende a calci cartelloni e borsa frigo al momento dell'uscita

63' Bella combinazione tra Leao, Pulisic e Theo con il francese che porta avanti il pallone: invece di aprire nuovamente sulla sinistra, Hernandez non alza la testa e viene recuperato al limite dell'area

58' Lancio a trovare l'inserimento di Calabria che al volo mette in mezzo: sia Giroud che Leao anticipati

52' Primo cambio per Pioli: entra Giroud ed esce Reijnders

52' Prova una reazione il Milan. Conclusione di Theo in diagonale da fuori area: centrale ma potente tanto da mettere in difficoltà Sommer che la lascia lì. Loftus prova la girata con l'acrobazia volante ma non trova la porta

49' GOL INTER. Raddoppiano i nerazzurri. Segna Marcus Thuram che si accentra e tira da fuori area: il rasoterra sorprende Maignan sul primo palo. 0-2 Inter.

46' Si ricomincia con gli stessi ventidue

FINE PRIMO TEMPO - Finiscono 45 minuti molto intensi in cui gli schemi, specie negli ultimi minuti, sono saltati. I rossoneri sono sotto di un gol con la solita rete subita nei primi minuti (al 15esimo) e con la solita dormita difenisva: su situazione da corner Acerbi è clamorosamente dimenticato in mezzo all'area, solissimo davanti a Maignan, ed è libero di segnare. Il Milan in attacco crea anche dei bei pericoli soprattutto con Leao e Calabria che si fanno rimpallare da Sommer. La difesa del Diavolo però traballa pericolosamente a ogni contropiede nerazzurro con Maignan che tiene in vita il Milan con un paio di parate e con Lautaro che si divora il secondo gol praticamente a porta vuota. Ora 45 minuti per evitare la festa scudetto dei cugini.

46' Contropiede Milan con Leao che forse fa un controllo di troppo con Pavard che rinviene all'ultimo e guadagna addirittura la rimessa dal fondo

45' Un minuto di recupero

40' DOPPIO MIRACOLO SOMMER E MAIGNAN! Bella azione del Milan con Leao che imbuca per Loftus che a sua volta allarga per Musah sulla destra: il pallone è bello teso in mezzo per l'inserimento di Calabria che conclude molto bene ma trova una grandissima risposta di Sommer. Sul contropiede Tomori ripulisce malissimo l'area e offre a Mkhitaryan l'occasione del raddoppio da ottima posizione: benissimo Maignan che respinge

38' Altra uscita sciagurata del Milan che regala un altro contropiede all'Inter: il pallone viene offerto a rimorchio a Thuram che con il piattone scheggia il palo

36' Svarione di Reijnders che lancia il contropiede dell'Inter. Theo è costretto a fare fallo su Lautaro: giallo e occasione ghiotta su punizione per i nerazzurri

33' Ci prova Tomori di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione: la girata però è imprecisa

32' Secondo ammonito nell'Inter: Lautaro colpisce con un calcio al volto Tomori, nel tentativo di prendere il pallone

29' OCCASIONE LEAO! Contropiede rossonero con Musah che scappa via sulla destra e trova il passaggio centrale per Leao: il portoghese punta Acerbi e se la porta sul sinistro, battendo a rete. La conclusione è potente ma centrale: Sommer la controlla in qualche modo. Che occasione per il Milan

27' Il Milan trova un angolo sul primo spunto della partita di Leao: la battuta di Adli è liberata dalla difesa nerazzurra

25' Lautaro si mangia il 2-0. Theo perde palla in ripartenza e i nerazzurri rischiano di segnare in tre contro sei del Milan. Thuram, a difesa schierata, trova Lautaro tutto solo davanti a Maignan: l'argentino colpisce male e fallisce clamorosamente

22' Primo giallo del match: ammonito Barella per un intervento su Theo che si era lanciato in contropiede

18' GOL INTER. Il Milan questa volta è resistito 18 minuti. Vantaggio Inter con Francesco Acerbi che è lasciato solissimo in mezzo all'area davanti a Maignan sull'angolo spizzato sul primo palo da Pavard ed è libero di colpire di testa indisturbato. Ennesima dormita della difesa del Milan. 0-1 Inter.

17' Imbucata per Thuram che scatta alle spalle di Gabbia: entra dal lato corto e prova a mettere in mezzo ma il difensore rossonero chiude in corner

15' Bel contropiede del Milan, lanciato da Loftus e condotto da Musah: il pallone passa sulla fascia sinistra dove Theo ha il tempo di stoppare e concludere. Il suo diagonale però finisce abbondantemente a lato

13' In fase difensiva il Milan adotta praticamente un 5-4-1 con Musah e Theo che si abbassano, così come Loftus e Pulisic. Unico riferimento a portare la prima pressione è Leao

12' Prova a farsi vedere il Milan: dopo un possesso prolungato Musah dalla destra prova un cross che quasi diventa un tiro. Il pallone finisce comunque lontano dalla porta di Sommer

8' SCINTILLE! Dopo un fallo fischiato all'Inter scatta subito una rissa con Adli e Mkhitaryan protagonisti. Il francese è andato a muso duro da Barella che era andato giù troppo facilmente sul contatto di Theo. Il signor Colombo richiama entrambi i giocatori ma non estrae cartellini

8' Prima occasione per l'Inter: cross di Bastoni che trova Darmian sul secondo palo. Il terzino appoggia per Lautaro che appena dentro l'area prova la conclusione che finisce di molto alta

4' Non è partito bene Adli che ha già regalato due palloni e due contropiedi ai nerazzurri. In qualche modo Gabbia rimedia nella seconda occasione

3' Dalle prime battute il Milan sembra essersi sistemato, in fase di costruzione, con un 3-5-1-1: punta Leao con Pulisic dietro il portoghese. Larghi sulle fasce Musah e Theo

1' Comincia il derby di Milano! Un fattore potrà essere il campo bagnato: piove e ha piovuto tutto il giorno su Milano

- Prima della sfida si osserverà un minuto di silenzio per la scomparsa del calciatore del Castelfiorentino Mattia Giani

- Questa la squadra arbitrale designata per il derby:

ARBITRO: Colombo di Como.

ASSISTENTI: Meli e Alassio

IV UOMO: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani

- Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Simone Inzaghi.

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera e benvenuti al derby di Milano! Tra pochissimi minuti, presso uno stadio San Siro bagnato dalla pioggia incessante e sferzato da un freddo fuori stagione, scenderanno in campo Milan e Inter. Un derby che ha molti significati: i nerazzurri con una vittoria si laureerebbero campioni di Italia matematicamente, un'evenienza che i rossoneri vogliono evitare a tutti i costi di dover subire davanti ai propri occhi. Per il Milan c'è da riscattare anche la brutta eliminazione europea per mano della Roma e in generale una stagione un po' anonima dal punto di vista dei risultati nei big match. Seguite il live testuale per ricevere gli aggiornamenti della partita azione dopo azione. Restate con noi!