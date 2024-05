Gazzetta - Jovic verso il rinnovo. Zirkzee il più seguito, Guirassy in saldo

Il Milan non sa ancora chi sarà il prossimo allenatore, non sa ancora chi saranno con certezza i nuovi acquisti per la prossima stagione. Una cosa però sembra sicura: il reparto dei centravanti sarà diverso. Tutto è determinato dalla partenza di Olivier Giroud che lascia il posto da titolare per andare a chiudere la carriera in America, al Los Angeles Fc: manca solo l'ufficialità. Il numero 9 sarà sostituito da un centravanti più giovane e che possa essere il simbolo del futuro. Ad accompagnarlo, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà Luka Jovic.

Conferma

La notizia è lanciata oggi dalla Gazzetta dello Sport: il centravanti serbo del Milan, Luka Jovic, va verso la permanenza in rossonero. Era uno dei grandi quesiti di questa stagione. L'attaccante era arrivato dopo un solo anno alla Fiorentina sul gong del mercato estivo e aveva firmato per un solo anno. L'accordo permetteva al club rossonero di esercitare un'opzione unilaterale di rinnovo a fine stagione, dunque per il serbo si trattava di spendere questa stagione nel tentativo di convincere la dirigenza di via Aldo Rossi a confermarlo. Dopo un inizio scadente, da dicembre in avanti Jovic si è ritagliato il posto da dodicesimo uomo: ha risolto o rimesso in piedi diverse gare entrando dalla panchina, raggiungendo quota 9 gol, non poche per il minutaggio in cui è stato impiegato... E così la sua permanenza oggi sembra solo una formalità. Resta solamente da capire se il Milan farà scattare l'opzione automatica o se lavorerà con l'entourage del giocatore per un prolungamento a lungo termine.

Il nuovo

Stando così le cose, Jovic si ritroverà a fare da spalla e da chioccia al nuovo centravanti su cui il Milan investirà al 100% quest'estate. Indipendentemente da quello che avrebbe deciso Giroud, già si sapeva che i rossoneri si sarebbero dovuti muovere in questo senso. Per la maglia numero 9 il candidato preferito è Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che Moncada segue anche da prima che finisse in Emilia. Più che il valore del cartellino, che sarà sicuramente di almeno 50 milioni, a preoccupare è la concorrenza che potrebbe alimentare aste a cui da via Aldo Rossi non hanno intenzione di partecipare: c'è l'interesse di Juventus e Arsenal. Subito dietro, nelle gerarchie, ci sono un altro vecchio pupillo rossonero come Benjamin Sesko del Lipsia e Serhou Guirassy dello Stoccarda. Lo sloveno classe 2003 al suo primo anno in Bundesliga, non da titolare, ha segnato 11 gol a cui ne aggiunge 4 tra Champions e DFB Pokal. Il guineano è stato il principale artefice della qualificazione in Champions League del suo club: 25 gol in campionato, secondo solo a Harry Kane. Il suo punto a favore è la clausola appetibile di 17.5 milioni, il rischio è l'età più avanzata rispetto agli altri candidati e il fatto che arriva da una sola stagione da vero top. Nella short list, ma attualmente un pelo dietro, ci sono sempre David, Gyokeres e Gimenez.