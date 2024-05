Gazzetta - Lopetegui incredulo. Ora il Milan ragiona: van Bommel, Fonseca e De Zerbi

La scelta del nuovo allenatore del Milan, nonostante la stagione attuale sia ancora in corso e il mercato apra tra due mesi, è già diventata una telenovela delle più seguite. L'idea iniziale del club rossonero era quella di puntare tutto su Julen Lopetegui come vice Pioli ma l'umore decisamente negativo della piazza nei confronti del tecnico basco ha rimesso in discussione tutto. Così ora il club ragiona su altre soluzioni.

Delusione, incredulità, sconcerto

Questa mattina la Gazzetta dello Sport prova a descrivere sensazioni e stato d'animo di Lopetegui che, negli ultimi giorni, aveva pregustato e accarezzato l'idea di diventare allenatore del Milan e verosimilmente, nel suo paesino basco, stava già lavorando alla sua idea di Milan. In poco tempo, però, tutto si è stravolto. L'insurrezione dei tifosi via social e non solo è stata talmente roboante che il club di via Aldo Rossi è tornato sui suoi passi, frenando bruscamente la trattativa con il tecnico spagnolo. Il risultato è stato che Lopetegui c'è rimasto di stucco: secondo quanto filtra dalla Gazzetta il tecnico si è detto deluso ma anche incredulo e sconcertato per come sono andate e stanno andando le cose. Non pensava che un club di caratura internazionale come il Milan potesse farsi condizionare tanto dai tifosi. E soprattutto la sorpresa di Lopetegui è dettata da come è stato ricevuto il suo nome: tra hashtag, petizioni online e vecchi video rispolverati per l'occasione. Fatto sta che adesso Milano è più lontana e il tecnico inizierà a guardarsi intorno per trovare altre proposte: quella del Manchester United potrebbe essere una soluzione concreta.

Riflessioni

In tutto questo il Milan è ancora senza allenatore per la prossima stagione. Il diavolo, dopo l'affaire Lopetegui, vuole vederci chiaro sulla questione e fare una scelta oculata e decisa che possa essere capita anche dai sostenitori rossoneri: per questo da via Aldo Rossi si valutano con attenzione tutti i profili sul tavolo prima di fare una scelta. Sono molto in rialzo, scrive la Gazzetta, le quotazioni di Mark van Bommel. L'olandese ha il vantaggio di conoscere già l'ambiente di Milanello e di essere apprezzato, come uomo e giocatore, dai tifosi: soprattutto l'attuale allenatore dell'Anversa è sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic, che già ebbe un ruolo decisivo nel farlo approdare in rossonero da giocatore. La sua idea è avere uno stile di gioco diretto e dominante e ha già esperienza in Champions League. Anche il nome di Paulo Fonseca rimane sulla lista: il portoghese si libererà in giugno e ha fatto molto bene con il Lille. Sarebbe disposto a tornare in Italia per una grande occasione come il Milan: sono stati avviati i contatti. Poi c'è il sogno Roberto De Zerbi su cui il club avrebbe iniziato a prendere informazioni nel corso dell'ultima settimana. L'identikit piace molto ma c''è da sciogliere il nodo clausola da 15 milioni, che non è indifferente.