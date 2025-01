live mn Musah: "Conceiçao ci ha dato tanta fiducia di poter fare grandi cose"

Yunus Musah interverrà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Girona.

Che Girona ti aspetti domani?

"Hanno giocatori bravi, collettivamente giocano bene. Dovremo essere molto solidi difensivamente".

Cosa vi sta dando Conceiçao?

"Noi cerchiamo di dare sempre il massimo, ci stiamo allenando sodo per essere intensi per 90 minuti. Da quando il nuovo staff è venuto, abbiamo fatto bene in Arabia e questo ci dà tanta motivazione e tanta fiducia di poter fare grandi cose".

Cosa vuol dire giocare la Champions League?

"Siamo fortunati di poter giocare questa competizione. I miei amici americani ci guardano, è la competizione per club più bella. E' bello poterla giocare. Quando ero al Valencia, volevo giocare la Champions e per questo sono venuto al Milan".

- Finisce così la conferenza stampa di Musah prima del Girona.