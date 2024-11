live mn Primavera, Milan-Cagliari (2-0): è finita! Altri 3 punti per il Diavolo di Guidi

- Il Milan di Federico Guidi non ha alcuna intenzione di fermarsi, quantomeno in campionato. Dopo la sconfitta di Madrid, infatti, la formazione rossonera ha rialzato subito la testa battendo per 2 a 0 il Cagliari dell'ex calciatore Pisacane. Vittoria che vale molto più di semplici tre punti, anche perché non solo dà morale e continuità, ma anche perché permette al Milan di rimanere agganciato alla Lazio in testa alla classifica, in attesa della Fiorentina che giocherà domani contro l'Inter.

96' Recupero privo di emozioni ma poco importa, perché il Milan ha vinto (ancora) nel segno di Liberali e Bonomi agganciando in testa alla classifica del campionato di Primavera 1 la Lazio.

90' 6 minuti di recupero

88' Ancora l'asse Scotti-Bonomi in azione. Seminato il panico fra la difesa avversaria, il 99 ha offerto un succulento pallone al limite dell'area al 30 rossonero, che non se l'è fatto ripetere due volte lasciando partire un tiro che è stato però deviato in calcio d'angolo.

84' Ci ha provato ancora una volta Bonomi, che da dentro l'area di rigore ha però calciato male, non impensierendo più di tanto il portiere avversario.

80' Ammonito il terzino del Cagliari Soldati.

78' A seguito dello scontro con Vinciguerra, il portiere del Milan Noah Raveyre è costretto ad uscire dal campo immobilizzato ed in barella. Dentro Colzani.

77' Altro cambio nel Milan. Fuori a sorpresa Mattia Liberali, dentro Paloschi.

75' Calcio di punizione da dentro l'area di rigore rossonera a favore del Milan per uno scontro tra Raveyre e Vinciguerra. Questa decisione è stata però contestata dai giocatori del Cagliari, che invece chiedevano al direttore di gara un calcio di rigore.

72' Tiro del Cagliari con Vinciguerra. Non perfetto Raveyre, che ha avuto bisogno di due tempi per bloccare il pallone.

70' Ancora Milan pericoloso su sviluppi di calcio di punizione. Brava e ben posizionata la difesa del Cagliari, che ha respinto anche se con un po' di affanno.

67' Milan ad un passio dal 3 a 0 con Bonomi. Bravissimo il difensore del Cagliari ad evitare il tris rossonero con un salvataggio miracoloso sulla linea di porta.

64' Doppio cambio anche nel Milan: fuori Tartaglia e Ossola per Colombo ed Mancioppi.

64' Questo secondo tempo sta seguendo lo stesso copione del primo. Poche emozioni con il Cagliari compatto ed il Milan che cerca in qualche modo di fare la partita.

58' Doppio cambio nel Cagliari: fuori Marcolini e Bolzan per Sulev e Yael.

57' Schema Cagliari su situazione di calcio d'angolo, con Simonetta che ha trovato fuori dall'area Liteta che ha però spedito la sfera alta sopra la traversa.

56' Ancora muro Cagliari, con Bonomi che ha provato a mettersi in proprio trovando però l'ottima e pronta opposizione del difensore sardo.

54' Complice un buon lavoro in pressione del Cagliari, il Milan non riesce a rendersi più di tanto pericoloso.

49' Prima iniziativa offensiva del Cagliari in questo secondo tempo. Buon fraseggio dei ragazzi di Pisacane che hanno provato ad impensierire il Milan con un cross dal limite dell'area, prontamente respinto di testa da Adam Bakoune.

45' Al via il secondo tempo al PUMA House of Football di Vismara

- La Primavera del Milan ha chiuso avanti 2-0 il primo tempo della sfida casalinga contro il Cagliari. Dopo un inizio di partita non semplice, con i sardi molto compatti che non lasciavano spazi ai rossoneri, la squadra di Guidi segna due gol in tre minuti: Diavolo in vantaggio al 28' con un bel gol di Liberali, il raddoppio è arrivato invece al 31' con la firma di Bonomi. Gli ospiti sono andati ad un passo dalla rete del 2-1 al 47', ma la conclusione di Bolzan è finita sul palo.

47' Fine primo tempo.

47' Cagliari ad un passo dal 2-1: Bolzan si gira in area e colpisce il palo.

45' Due minuti di recupero.

43' Cartellino giallo per Sala.

42' Bonomi riceve palla tra le linee e prova il destro da fuori area, Iliev respinge.

36' Calcio di punizione per il Cagliari dalla trequarti: cross in area di Simonetta, Raveyre blocca il pallone in uscita alta.

31' BONOMIIIIIIIII!!! RADDOPPIO DEL MILAN!!! Bellissima palla in profondità di Liberali per Bonomi che salta il portiere del Cagliari e un difensore e poi mette dentro per il 2-0 del Diavolo.

28' GOOOOOOLLLLLLL!!! LIBERALIIIIIIII!!! Assist perfetto in area di Bonomi per il numero 10 rossonero che mette a sedere un difensore avversario con una finta e poi batte Iliev con il sinistro.

20' Poche emozioni finora. Il Cagliari è molto compatto in campo e lascia pochissimi spazi.

13' Liberali recupera palla sulla trequarti, tocco in area per Scotti che calcia con il destro, ma è bravo Iliev a respingere con i piedi.

11' Cagliari molto aggressivo in questo avvio di partita.

7' Problema fisico per Dutu che è costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Parmiggiani.

0' Inizia la partita!!!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti alla Puma House of Football di Milano dove tra poco scenderanno in campo le formazioni Primavera di Milan e Cagliari nella sfida valida per l'11^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Guidi sono reduci da due vittorie di fila contro Fiorentina e Verona e sono attualmente al terzo posto in classifica alle spalle di Lazio (ha una partita in più) e dei viola. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della partita!!!

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN: Raveyre, Bakoune, Dutu, Minotti, Tartaglia, Sala, Perin, Ossola, Liberali, Bonomi, Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Paloschi, Perrucci, Ibrahimović, Parmiggiani, Lamorte, Colombo, Albè, Siman, Victor. All.: Guidi.

CAGLIARI: Iliev, Arba, Balde, Soldati, Marcolini, Simonetta, Cogoni, Liteta, Grandu, Bolzan, Vinciguerra. A disp.: Auskelis, Pintus, Malfitano, Sulev, Franke, Costa, Longoni, Nunn, Marini, Trepy. All.: Pisacane.