live mn Serie C, Torres-Milan Futuro (0-0): secondo punto per i rossoneri. Buona prestazione

vedi letture

FINE PARTITA - 0-0 al "Sanna" di Sassari. Buona prova della squadra di Bonera che, contro una delle squadre migliori del girone in questo avvio e orfana di Camarda, Liberali e Magni (impegnati ieri in Youth League), ha sofferto pochissimo e anzi ha creato gli unici grandi pericoli del match.Partita non entusiasmante e molto bloccata ma i rossoneri hanno avuto le occasioni migliori sia nel primo tempo con Fall che nella ripresa con una doppia chance creata da Jimenez e Cuenca. Oltre al terzino spagnolo sempre pericoloso davanti e molto disciplinato in difesa, da promuovere anche Sandri che in mezzo al campo è già il cervello della squadra rossonera. Prossimo impegno lunedì contro il Rimini.

93' Nuovo intervento al limite di Mastinu, appena ammonito: l'arbitro lo grazia

91' Ammonito Mastinu tra i sardi

90' Sei minuti di recupero

87' Due cambi anche per Bonera: fanno il loro ingresso Sia e Malaspina. Escono Cuenca e Sandri, tra i migliori in campo

86' Entrano Casini e Goglino per la Torres: fuori Masala e Fischnaller

85' Parapiglia nella zona dell'area di rigore della Torres: rimane a terra un giocatore di casa. L'arbitro seda la rissa parlando con i due capitani. Poi il direttore di gara si consulta con l'assistente e ammonisce Turco che è accusato di aver colpito Fabriani al volto

82' Grande giocata sulla destra di Cuenca e Jimenez: lo spagnolo penetra con qualità ma sul più bello è chiuso in corner

81' Primo giallo per la Torres: ennesimo fallo su Sandri, viene ammonito Fischnaller

79' Si rivede la Torres! Masala trova il tempo giusto in mezzo all'area, dimenticato dai difensori rossoneri, ma colpisce alto con la testa

78' Milan che, con l'entrata di Bozzolan, si è sistemato a tre dietro

77' Ci riprova Cuenca, questa volta dalla sinistra dopo aver recuperato un pallone a Zambataro: la sua conclusione è murata in angolo da un avversario

74' Girandola di cambi. Nel Milan entra Bozzolan per Fall. Nella Torres c'è una doppia sostituzione: entrano Nanni e Guiebre, escono Scotto e Liviero

70' SI ACCENDONO JIMENEZ E CUENCA! Lo spagnolo si mette in proprio e cavalca centralmente: il suo tiro è centrale ma potente tanto che Zaccagno non trattiene, Turco sulla ribattuta non è lesto. Sugli sviluppi il pallone arriva da Cuenca che si accentra sul sinistro e fa partire un gran tiro: questa volta il portiere sardo è bravissimo a distendersi e parare.

69' Secondo cambio per il Milan Futuro: entra Turco ed esce Longo

66' Ci prova Mastinu da oltre 30 metri: tiro che finisce a lato e non impensierisce Nava

62' Scontro tra Zeroli e Brentan in mezzo al campo: entrambi rimangono a terra e costretti a essere aiutati dai rispettivi staff sanitari

60' Primo cambio per la Torres: esce Zecca ed entra Zambataro

59' Primo giallo del match: Coubis ferma l'attaccante avversario su una possibile ripartenza, ammonito

58' Longo fa un buon lavoro in mezzo al campo, difendendo il pallone e aprendosi spazio. Poi forse vede Zaccagno fuori dai pali e prova a sorprenderlo da distanza siderale: conclusione completamente fuori misura

55' Grandissima chiusura di Alex Jimenez che chiude in diagonale su Scotto che si era involato minaccioso verso l'area di Nava senza opposizione

49' Partenza molto intensa della Torres che prova a mettere alle strette i rossoneri

45' Si riparte! Un cambio nel Milan: esce Vos ed entra Hodzic

FINE PRIMO TEMPO - Duplice fischio al Sanna con il punteggio che non si sblocca dallo 0-0. Buona la prova dei giovani rossoneri che dopo un inizio di attesa hanno preso coraggio e hanno giocato a viso aperto contro una delle migliori squadre del girone. L'occasione migliore del primo tempo capita sui piedi del milanista Fall che raccoglie una respinta imperfetta di Zaccagno e prova a superarlo con uno scavetto: il pallone è salvato quasi sulla linea dal difensore avversario.

46' Grande occasione per la Torres! Mischia in area dopo un calcio di punizione: il pallone arriva a pochi passi dalla porta a Fischnaller che però colpisce in faccia Zecca, suo compagno di squadra che era anche in posizione di offside. Rischio per la squadra di Bonera nel finale

45' Un minuto di recupero

42' Contropiede Torres che porta Masala al tiro dalla distanza: fuori misura

39' Ci provano i padroni di casa sugli sviluppi di una punizione: un batti e ribatti confuso porta alla conclusione sbilenca di Zecca che finisce larga di non poco

36' OCCASIONISSIMA MILAN! Bella palla in profondità per Longo che ci prova in diagonale: Zaccagno para ma non trattiene, sulla ribattuta si avventa Fall che prova a superare il portiere con il tocco sotto. Il pallone viene spazzato in angolo e Zaccagno travolge l'attaccante rossonero: corner e niente rigore per l'arbitro

28' Ci prova la Torres con una bella imbucata di Liviero per Brentan che però non aggancia da buona posizione

22' Dopo i primi minuti contratti, ora il Milan Futuro sta prendendo campo e con coraggio prova a imporre il suo gioco

20' Ancora un brutto intervento su Sandri: l'arbitro fischia il fallo ma nuovamente non estrae cartellini

18' Bella punizione di Sandri: non potente nè precisa ma Zaccagno fatica con la presa

17' Brutto intervento di Dametto su Sandri: scivolata in ritardo che meritava il giallo. Non dello stesso avviso il signor Zago

11' Ci prova Dametto che svetta più in alto di tutti da corner: pallone fuori misura

8' Il canovaccio è chiaro: la Torres fa la partita e i rossoneri aspettano compatti e ordinati nel tentativo di ripartire veloci

2' CLAMOROSA OCCASIONE PER MILAN FUTURO! Rimpallo fortuito a metà campo che per poco non sorprende il portiere Zaccagno che era fuori dai pali: la palla esce di pochissimo

1' Cambio dell'ultimo secondo nella formazione sarda: gioca Masala al posto di Giorico

1' Si comincia a Sassari!

-----

- Minuto di silenzio in ricordo di Totò Schillaci

- La squadra arbitrale:

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano

ASSISTENTI: Robilotta-Cozzuto

IV UOMO: Calzolari

- Le formazioni ufficiali:

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Liviero; Mastinu, Scotto; Fischnaller. A disp.: Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Masala, Goglino, Casini, Guiebre, Zambataro, Nanni, Minnelli, Marini, Xhana. All.: Greco

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Coubis, Minotti, Bartesaghi, Jimenez; Vos, Sandri; Cuenca, Zeroli, Fall; Longo. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Bozzolan, Hodzic, Malaspina, Alesi, D'Alesio, Sia, Traorè, Turco, Zukic. All.: Bonera

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Questa sera è tempo di Milan Futuro: i giovani rossoneri scendono in campo al Vanni Sanna di Sassari per sfidare la Torres nel recupero della terza giornata del girone B del campionato di Serie C. Dopo due vittorie consecutive nella Coppa Italia di categoria, nelle tre gare fin qui giocate in campionato, la squadra di Bonera è ancora a secco di vittorie. Oggi non ci saranno nè Camarda nè Liberali, impegnati ieri in Youth League. Come di consueto la redazione propone il live testuale della sfida per non perdere nessun istante della sfida. Restate con noi!