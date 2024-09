live mn Verso Milan-Venezia: tornano Theo e Leao dal 1', Reijnders trequartista

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

15.18 - Ecco la probabile formazione del Venezia per il match di stasera contro il Milan: (3-4-2-1) Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

14.49 - Con un comunicato pubblicato sui propri canali social, la Curva Sud Milano ha voluto mandare un messaggio chiaro al club dopo un avvio di stagione decisamente poco soddisfacente e alla vigilia di un filotto di partite, tra Serie A e Champions League, decisamente importante. Questo il comunicato di ieri in vista di Milan-Venezia di stasera: “L'inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno puó essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso! Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.45 davanti alla rampa d'ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione! Con il Milan sempre nel cuore!".

14.13 - Di seguito la designazione completa per Milan-Venezia:

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: DEL GIOVANE – DI IORIO

IV ufficiale: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI

13.31 - Questa sera contro il Venezia, Tammy Abraham, ultimo arrivo estivo del Milan, giocherà per la prima volta da titolare con la maglia rossonera. L'attaccante inglese ha già esordito con il Diavolo contro la Lazio, entrando in campo nella ripresa e regalando anche l'assist per il gol di Leao. Durante la sosta per le nazionali, Paulo Fonseca ha recuperato Alvaro Morata che ha risolto il problema muscolare rimediato contro il Torino che non gli ha permesso di scendere in campo poi contro Parma e Lazio. Stasera lo spagnolo inizierà dalla panchina, per entrare poi nelle ripresa così da mettere minuti nelle gambe. Il numero 7 milanista tornerà poi titolare martedì in Champions League contro il Liverpool.

12.37 - Dopo la clamorosa esclusione contro la Lazio e il famoso caso del cooling break, Theo Hernandez e Rafael Leao sono pronti a riprendersi la fascia sinistra del Milan: il terzino francese e l'attaccante esterno portoghese saranno infatti di nuovo titolari questa sera nella sfida casalinga contro il Venezia, valida per la quarta giornata di Serie A.

12.22 - Viste le assenze di Calabria e Thiaw, entrambi indisponibili per infortunio (botta alla gamba per il capitano rossonero, distorsione alla caviglia per il tedesco), per la sfida di stasera contro il Venezia a San Siro, Paulo Fonseca ha deciso di convocare con la prima squadra anche Davide Bartesaghi, difensore del Milan Futuro. Alex Jimenez resterà invece con la squadra di Daniele Bonera che sarà impegnato oggi alle 18.30 contro l'Ascoli.

12.13 - Per la sfida di questa sera contro il Venezia a San Siro, Paulo Fonseca dovrà rinunciare, oltre ad Ismael Bennacer, anche a due difensori, vale a dire Davide Calabria e Malick Thiaw, entrambi per infortunio: il capitano rossonero sta sta smaltendo una botta alla gamba destra, mentre il centrale tedesco è ancora alle prese con la distorsione alla caviglia rimediata in allenamento prima della Lazio.

12.00 - In vista della sfida di questa sera a San Siro contro il Venezia, ci saranno un po' di novità nella formazione iniziale del Milan rispetto a quella schierata da Paulo Fonseca due settimane fa a Roma contro la Lazio: in difesa per esempio al fianco di Pavlovic, una delle poche note positive di questo inizio di stagione del Diavolo, non ci sarà Fikayo Tomori, ma Matteo Gabbia che farà il suo esordio in questo campionato. Novità importanti anche in mezzo al campo dove Tijjani Reijnders verrà spostato qualche metro più avanti e agirà da trequartista. Nell'undici iniziale milanista si vedranno poi anche Theo Hernandez e Rafael Leao dopo la loro clamorosa esclusione contro la Lazio. In avanti è recuperato Alvaro Morata, ma contro i veneti il centravanti titolare sarà Tammy Abraham.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Venezia, sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera di Paulo Fonseca. Restate con noi!!!