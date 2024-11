live mn Verso Real Madrid-Milan: riecco Leao e Tomori. Novità Musah

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca

14.00 - L'ultima vittoria del Milan al Bernabèù ha davvero data molto antica: i rossoneri, dal 3-2 nell'ottobre 2009, non hanno più vinto contro il Real Madrid in Champions League (2N, 1P).

13.30 - Nella sua storia, il Milan ha affrontato ben 11 squadre spagnole in tutte le competizioni continentali per club. Fino ad ora i rossoneri, contro le squadre provenienti dalla Spagna, hanno collezionato 19 vittorie, 14 pareggi e 26 sconfitte.

13.00 - DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it

12.30 - Christian Pulisic ha segnato 3 gol nei quattro match più recenti con il Milan in Champions League, tanti quanti ne ha realizzati nelle precedenti 25 gare della competizione. Nel caso trovasse ancora la rete, questa stagione di Champions League diventerebbe già la sua migliore di sempre in termini di reti (attualmente 2).

12.10 - La UEFA ha designato lo sloveno Slavko Vincic per arbitrare il big match della quarta giornata di Champions League tra il Real Madrid e il Milan. Un direttore di gara che i rossoneri hanno già incrociato in passato e che evoca ricordi dolceamari. Il primo precedente è sicuramente il più negativo: l'arbitro annullò un gol regolare a Franck Kessie a Old Trafford nell'ottavo di finale di andata di Europa League contro il Manchester United nel 2020/2021, gara poi finita 1-1. Nella stagione successiva, invece, il precedente felice: a Madrid i rossoneri battono l'Atletico grazie a Messias. Infine l'anno scorso quando il PSG vinse 3-0 contro la squadra di Pioli.

12.00 - Dopo tre partite consecutive in panchina in campionato Rafa Leao dovrebbe tornare a giocare dall'inizio. Con lui in attacco Morata, Pulisic e la sorpresa Yunus Musah che dovrebbe superare la concorrenza sia di Chukwueze che di Loftus-Cheek. In base a questa scelta verrà determinata anche la posizione di Pulisic: al centro se giocano Musah o Chukwueze, a destra se toccherà a Loftus. La coppia di centrocampo Fofana-Reijnders è ormai sacra, in difesa invece il mister riproporrà il duo Tomori-Thiaw con Emerson e Theo Hernandez sulle fasce. In porta ci sarà il solito Mike Maignan.

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto per la sfida di questa sera tra Real Madrid e Milan. I rossoneri alle ore 21 sfideranno i Campioni d'Europa di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu. Solo una vittoria nelle prime tre di Champions League per la squadra di Fonseca che ha bisogno di un'impresa per uscire con dei punti da Madrid. Per rimanere aggiornati minuto dopo minuto nell'avvicinamento alla sfida, con notizie in arrivo direttamente dalla Spagna grazie ai nostri inviati, seguite il live testuale di MilanNews.it!