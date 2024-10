live mn Youth League, Leverkusen-Milan (2-0): intervallo. Leverkusen cinico, rossoneri distratti dietro

FINE PRIMO TEMPO - Primo tempo amaro per il Milan Primavera che paga un avvio distratto: il Leverkusen va in vantaggio dopo cinque minuti con Onyeka. I rossoneri con i minuti guadagnano campo ma non riescono a trovare spazi tra le maglie strette e ordinate del Bayer: arrivano comunque due occasioni da fuori con Sia e Bonomi che, però, non centrano la porta. Poi poco prima del minuto 40 la retroguardia di Guidi viene colta alla sprovvista e punti dal raddoppio di Alajbegovic. Nella ripresa si cercherà l’impresa dei recuperare il doppio svantaggio contro una squadra ben messa in campo e cinica. 2-0 Leverkusen all’intervallo.

45' Due minuti di recupero

45' Ci riprova il Milan che riesce per una volta a superare la prima linea di pressione tedesca: c'è spazio per Sia, il cui tiro è rimpallato daun difensore. La sfera finisce a Magni che ci prova a sua volta: il tiro è forte ma centrale e facile preda del portiere del Leverkusen

39' GOL LEVERKUSEN. Alla seconda conclusione della partita in porta, il Bayer trova il raddoppio: a segno il numero 10 Alajbegovic. Presa in controtempo la difesa rossonera che lascia troppo spazio sulla destra Raterink che ha tutto il tempo di trovare il suo compagno tutto solo in mezzo all'area e che calcia in rete senza problemi

32' BONOMI SFIORA IL GOL! La più grande chance del Milan di questo primo tempo capita ancora tra i piedi di Bonomi, il migliore dei rossoneri. Il numero 30 si accentra sul piede sinistro, non il suo, e fa partire un gran tiro che sfiora l'incrocio dei pali!

28' Il Milan tiene il possesso ma non trova linee di passaggio pulite: il Bayer è molto ordinato e sa ripartire con pericolosità e velocità

21' Si rivedono i padroni di casa: il Milan allontana il pericolo ma la palla finisce tra i piedi di Mensah che ci prova da fuori e guadagna un angolo dopo una deviazione

15' CRESCE IL MILAN! Bella azione dei rossoneri che porta alla conclusione Sia che però spara alto da buona posizione. Avevano combinato benissimo Ibrahimovic e Stalmach.

12' Ancora Milan, che cresce. Magni si accende sulla sinistra e crossa in mezzo per Ibrahimovic che gira di testa: buon tempismo ma conclusion centrale e di facile lettura per il portiere del Bayer

10' Prova a reagire il Milan con il solito Bonomi che ci prova con il destro da fuori: palla a lato

6' GOL LEVERKUSEN. Grandissima rete dei padroni di casa con Onyeka, stella della squadra tedesca. Il pressing alto del Bayer porta i suoi frutti e il trequartista vede la luce dal limite dell'area: Onyeka fa partire un gran sinistro imparabile per Pittarella. Partenza in salita per il Diavolo

2' Il Milan parte subito aggressivo con Bonomi già pimpante sulla destra. Il suo cross però è controllato dalla difesa dopo un paio di rimpalli al limite dell'area

1' Si comincia!

- Questa la squadra arbitrale:

ARBITRO

Andreas Argyrou (CYP)

ASSISTENTI

Stefanos Anastasiou (CYP) - Marios Stylianou (CYP)

IV UOMO

Nico Fuchs (GER)

- Queste le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Milan, Youth League:

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Schlich; Raterink, Pohl, Ndi, Hawighorst; N.Mensah, Buono; Culbreath, Onyeka, Alajbegovic; Stepanov. A disp.: Schrief, Petrenko, Gernhardt, Natali, Eichie, Kister, Domnic, J.Mensah, Petak. All. Runge Coral

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Liberali, Sala, Stalmach; Bonomi, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Grilli, Frugnoli, Ossola, Colombo, Comotto, Scotti. All. Guidi

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Un saluto da Leverkusen dove tra pochi minuti il Milan Primavera allenato da Federico Guidi affronterà il Bayer Leverkusen in occasione della seconda giornata della UEFA Youth League. I rossoneri sono reduci da un pareggio a reti bianche contro il Liverpool, rimasto stretto al Diavolo; i tedeschi hanno vinto contro il Feyenoord per 2-1 in Olanda. Seguite la partita, azione dopo azione, con il live testuale di MilanNews.it.