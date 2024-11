live mn Youth League, Real Madrid-Milan (2-0): l'arbitro nega un rigore clamoroso al Milan

24' Arbitraggio a senso unico. Liberali, bravo a sfuggire via, viene trattenuto vistosamente da Mesa sul secondo palo: l'arbitro manda via tutti, niente rigore. Grandi proteste dei rossoneri.

22' Cambio per il Milan: fuori Scotti, visibilmente contrariato, e dentro Perin.

21' Ammonito Mesa per aver interrotto fallosamente un contropiede pericoloso del Milan.

20' Altra parata fondamentale di Colzani. Real impressionante in fase di riconquista alta, rossoneri in bambola.

19' Gol del Real Madrid. Fortea raddoppia dagli undici metri spiazzando Colzani. 2-0.

18' Intervento in scivolata di Tartaglia in area di rigore, il direttore di gara concede il penalty. Giocatori rossoneri increduli.

16' Molto pericoloso il Real, bravo in tuffo Colzani. Spagnoli vicini al raddoppio

12' Gol del Real Madrid. Vola Vortea sulla destra, cross in mezzo e Yanez la scaraventa in rete con un sinistro al volo preciso. Nulla da fare per Colzani. Difesa rossonera bucata con troppa facilità. 1-0.

8' Pressing asfissiante del Real, i rossoneri non riescono a sviluppare la manovra come vorrebbero.

4' Primi scambi del match, il Real per ora sembra più attivo.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Real Madrid.

- Viene osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione di Valencia.

- Cambio dell'ultimo minuto: fuori Magni, in tribuna, dentro Tartaglia.

Quarta giornata della fase a gironi di Youth League: dopo la sconfitte contro il Bayer Leverkusen ed i pareggi contro Liverpool e Brugge il Milan Primavera questo pomeriggio è in Spagna per affrontare il Real Madrid! Mister Federico Guidi, che non recupera ancora Ibrahimovic, può invece far affidamento su diversi giocatori del Milan Futuro come Liberali, Sia e Magni. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per non perdervi le emozioni del match!

LE FORMAZIONI

REAL MADRID (4-4-2): Gonzalez; Fortea, Aguado, Valdepenas, Mesa; Duran, Regueira, Diez, Fortuny; Yanez, De Llanos. A disp.: Voloshyn, Perea, Sancho, Barroso, Navascuez, Rivas, Martin, Santiago, Ukpeigbe. All: Arbeloa.

MILAN (4-2-3-1): Colzani; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Tartaglia; Sala, Stalmach; Bonomi, Liberali, Sia; Scotti. A disp.: Pittarella, Mancioppi, Perin, Lamorte, Lontani, Ossola, Colombo, Albè. All. Guidi.