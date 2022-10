Milan, dimenticare Londra e ripartire subito contro la Juventus. Con un Theo in più...

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la brutta sconfitta contro il Chelsea, Stefano Pioli ha dichiarato a Milan TV: "Dovremo analizzare bene questa partita con il Chelsea e capire perché non ci sono uscite determinate situazioni che sono alla nostra portata. Adesso dovremo avere grande concentrazione per il prossimo impegno che è molto importante per il nostro campionato, sapremo affrontarla bene". Tradotto: dimenticare subito Londra e ripartire immediatamente sabato in campionato contro la Juventus.

BRUTTO MILAN - Ieri a Stemford Bridge c'è purtroppo ben poco da salvare: si è visto un Milan che non era il solito Milan di Pioli, vale a dire una vera squadra unita e compatta. Il Chelsea è stato superiore in tutto, ma la squadra rossonera è stata troppo brutta per essere vera. Quindi la sconfitta di ieri deve essere catalogata tra gli incidenti di percorso e le serate no. Già da oggi a Milanello bisogna pensare subito alla Juventus, un match che il Diavolo deve affrontare con uno spirito e un atteggiamento diverso.

RIECCO THEO - Rispetto alla trasferta di Londra, Pioli dovrebbe poter contare su un recupero importantissimo, cioè quello di Theo Hernandez: ci sarebbero infatti buone chance di rivederlo in campo contro i bianconeri. L'allenamento di rifinitura di domani sarà decisivo, se il francese sarà in gruppo allora potrà essere convocato dal tecnico rossonero per il big match di sabato. Sarebbe un recupero molto importante, anche ieri a Londra la sua spinta sulla fascia sinistra avrebbe fatto molto comodo.