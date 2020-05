MN - Milan-Eduardo Quaresma, i rossoneri non mollano: i dettagli

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello

Il Milan non molla Eduardo Quaresma. Un giocatore che gli scout rossoneri hanno seguito nel corso degli ultimi mesi, dove il talentuoso difensore portoghese è emerso con la maglia dell’Under 23 dello Sporting Lisbona, affacciandosi anche alle porte della prima squadra. Le relazioni su questo ragazzo classe 2002, alto 185 centimetri e dotato di ottima presenza fisica, di buona tecnica e di letture molto interessanti, sono tutte positive ed è per questo motivo che, nel corso delle ultime settimane, è partita l’offensiva per la sua acquisizione. Un tentativo che, per ora, si è rivelato vano perché la proposta complessiva del Milan da 10 milioni (5 cash più una contropartita) è stata respinta al mittente.

RINNOVO IN SALITA - La posizione del ragazzo, ad oggi, è quella di voler rimanere allo Sporting in quanto, nella prossima stagione, sarà a pieno titolo nel novero dei titolari. Una condizione che, al Milan, probabilmente non gli verrebbe garantita. Ma c’è un problema legato al suo contratto. Lo Sporting gli ha sottoposto la prima proposta di rinnovo, ritenuta troppo bassa dall’entourage del giocatore, che è seguito dalla Epic Sports Management, agenzia internazionale che ha nell’ex milanista Paulo Futre la sua incarnazione lusitana. È stato lui a intavolare i discorsi con lo Sporting, ricevendo una cifra ritenuta non soddisfacente. Ed è qui che si alimenta la speranza del Milan. I rossoneri, che non stanno mollando la presa, starebbero tifando per la rottura tra le parti in modo tale da potersi fiondare nuovamente su Quaresma in una situazione di vantaggio.