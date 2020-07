MN - Milan, incontro con gli agenti di Emerson Royal e Marc Roca

Il Milan ha intenzione di migliorare la rosa con acquisti mirati. I rossoneri sono alla ricerca di un terzino destro e un centrocampista, e in questi minuti in sede – secondo quanto appreso da MilanNews.it - stanno incontrando Graziano Battistini e Sebastiano Salaroli, procuratori dell’agenzia Promoesport. Si parlerà del terzino destro brasiliano Emerson Royal (21 anni), di proprietà del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia. L’affare non è semplice perché la richiesta degli spagnoli sfiora i 30 milioni, ma il giocatore piace molto. Altro assistito della Promoesport è Marc Roca (23 anni), mediano dell’Espanyol retrocesso e già nel mirino dei rossoneri da qualche mese. Il prezzo di Roca con la retrocessione è calato molto e il Milan potrebbe provarci.

di Antonio Vitiello