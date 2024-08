Morata, quanta voglia di Milan: ultimi giorni di vacanza, poi presentazione e sabato primo allenamento in gruppo

Dopo mesi di nomi, voci e indiscrezioni, il Milan ha affondato su Alvaro Morata che sarà il nuovo centravanti titolare del Diavolo. Lo spagnolo, che arriva a titolo definitivo dall'Atletico Madrid, non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera e ieri ha pubblicato anche un post sui social con una foto di tutte le maglie rossonere numero 7 nello store ufficiale del club.

ALVARO SCALPITA - Come riferisce Tuttosport, Morata scalpita e anche i tifosi milanisti non aspettano altro che vederlo in campo con la maglia del Milan. L'ex Real Madrid e Juventus, che arriva da campione d'Europa con la Spagna, si sta godendo gli ultmissimi giorni di vacanza con la famiglia (in Sardegna ha incrociato anche Theo Hernandez, con cui ha giocato anche a padel) e domani è atteso il suo sbarco a Milano. Venerdì è in programma alle 12 la sua presentazione a Casa Milan, mentre nel pomeriggio (17.30) avrà il primo contatto diretto con i tifosi milanisti al nuovo Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano.

PRIMO ALLENAMENTO - Ma il giorno più atteso da Alvaro è sicuramente sabato quando sarà a Milanello per il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Il Milan sta rientrando dalla tournée negli Stati Uniti, poi Fonseca ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori che riprenderanno a lavorare sabato nel Centro sportivo rossonero. Quel giorno a Carnago ci sarà anche Alvaro Morata che non vede l'ora di scendere in campo con la maglia del Milan.