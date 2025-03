Primo importante incontro tra il Milan e Fabio Paratici: i dettagli

Di rientro dalla settimana in Dubai, dedita agli incontri con gli sponsor e agli sviluppi commerciali del club, l'amministratore delegato Giorgio Furlani ha avviato i casting per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Il dirigente rossonero ha difatti programmato gli incontri con i vari candidati, avendo però un primo importante contatto con quello che ad oggi è il principale candidato a quest'importante poltrona.

Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, il Ceo Giorgio Furlani ha incontrato l'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici, in un colloquio conoscitivo ma anche approfondito, dove si sono tracciate le linee guida del Milan del futuro.

I dettagli dell'incontro tra Furlani e Paratici

Fabio Paratici è il favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan. Dopo tante chiacchiere ed indiscrezioni Giorgio Furlani ha finalmente avuto un incontro approfondito con l'ex dirigente della Juventus, con il quale si è parlato degli scenari futuri del Diavolo, passando dal calciomercato estivo fino ai nomi possibili per la panchina, senza ovviamente dimenticare anche l'aspetto economico, importantissimo se non si dovesse centrare l'obiettivo quarto posto.

Dunque nel primo appuntamento con Paratici si è parato di come rilanciare il Milan per la prossima stagione, sul lavoro da fare per la ristrutturazione della squadra. Nessun accordo definitivo, la fumata bianca non è ancora arrivata, ma questo contatto conferma quanto l'ex dirigente della Juventus sia il nome in vantaggio rispetto alla concorrenza, che Giorgio Furlani comunque incontrerà nei prossimi giorni per farsi un quadro più completo della situazione.