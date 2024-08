Quanto costano al Milan i possibili partenti in rosa?

vedi letture

Ibrahimovic lo aveva detto ad inizio mercato: prima di comprare c'è bisogno di cedere e fare spazio. Il focus del discorso odierno è però sugli esuberi e su quei giocatori per cui il Milan ascolterebbe volentieri offerte; oltre ad "ingolfare" la rosa dal punto di vista delle liste (ne abbiamo parlato qui) lo fanno anche dal punto di vista economico.

Il Milan ha un costo della rosa relativamente basso sia se messo a confronto con quello delle avversarie dirette e sia se rapportato al proprio fatturato: il modus operandi degli ultimi anni ci ha fatto capire che in via Aldo Rossi ci sono delle "barriere" da non superare per vari motivi. Sicuramente per investire al meglio le proprie risorse, e poi per rimanere oltre la linea del traguardo del pareggio di bilancio raggiunto non senza fatica due stagioni fa.

Che si sia d'accordo o meno questa è la realtà, ed è su questo terreno che bisogna muoversi per capire che liberarsi degli esuberi, anche senza incassi derivanti dal cartellino particolarmente cospicui, possa dare ai dirigenti più libertà di manovra sul mercato. Vediamo insieme quindi che tipo di costi hanno i giocatori fuori dal progetto rossonero, oltre quelli per cui il Milan è propenso ad ascoltare offerte.

POSSIBILI PARTENTI

Bennacer - Residuo al 30 giugno 2024: 3,5 mln. Ammortamento: 1,2 mln. Stipendio lordo: 7,2 mln. Costo totale: 8,4 mln

Adli - Residuo al 30 giugno 2024: 3,4 mln. Ammortamento: 1,7 mln. Stipendio lordo: 1 mln. Costo totale: 2.8 mln

Saelemaekers - Residuo al 30 giugno 2024: 2,6 mln. Ammortamento: 1,3 mln. Stipendio lordo: 1,31 mln. Costo totale: 2.61 mln

Jovic - Residuo al 30 giugno 2024: 0 mln. Ammortamento: 0 mln. Stipendio lordo: 3,2 mln. Costo totale: 3,2 mln

TOTALE: 19,81 mln

ESUBERI

Origi - Residuo al 30 giugno 2024: 330mila. Ammortamento: 165mila. Stipendio lordo: 7,2 mln. Costo totale: 7,3 mln

Ballo-Touré - Residuo al 30 giugno 2024: 1,3 mln. Ammortamento: 1,3 mln. Stipendio lordo: 1,3 mln. Costo totale: 2.6 mln

TOTALE: 9,9 mln

TOTALE: 26,91 mln

È sicuramente difficile ipotizzare che tutti e 7 i calciatori sopraelencati possano lasciare la squadra da qui alla chiusura del mercato, ma delle uscite sono necessarie per trovare il giusto equilibrio, numerico, sportivo ed economico, con i prossimi calciatori che entreranno. Quello che si può dedurre da questi numeri è che Origi costa al Milan quanto un titolare ma fino a questo punto non è arrivato nessun tipo di interesse concreto. Bennacer, giocatore importante, frutterebbe invece una notevole plusvalenza nel caso dovesse arrivare un'offerta sulla quarantina vista la quota residua decisamente bassa: vediamo se dall'Arabia sapranno essere convincenti.