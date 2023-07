Tra Morata e Scamacca, spunta Taremi: alla scoperta dell'attaccante del Porto che piace al Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mehdi Taremi, la prima punta che farebbe tanto comodo al Milan

Il calciomercato è nella sua fase più intensa. Il Milan deve puntellare la rosa mediante qualche acquisto, uno dei quali sarà per forza un centravanti. Infatti, dato il ritiro di Zlatan Ibrahimovic, ma anche la posizione d'esubero di Origi, il reparto avanzato rossonero vede tra i giocatori su cui poter fare affidamento la prossima stagione soltanto Olivier Giroud, che si ritroverà andante per i 38 anni. Per questo, dopo aver sondato Morata e appurato che il suo costo sia eccessivo per il valore che ne fa il Milan, la dirigenza di via Aldo Rossi sta valutando un altro profilo, molto intrigante e di buona esperienza anch'esso.

CHI E' MEHDI TAREMI

Mehdi Taremi nasce a Bushehr, in Iran, il 18 luglio 1992 e nonostante non sia un profilo giovanissimo, la sua carriera parla di un attaccante in forte ascesa. Molto forte fisicamente e altrettanto dinamico, dispone di un'ottima tecnica di base ed una propensione al gioco aereo e alle acrobazie. Inizia a giocare a calcio in Iran, dove viene notato dal Shahin Bushehr, ma è dopo aver prestato servizio militare a sbocciare, e lo fa all'Iranjavan, squadra che gli consente di arrivare all'apice del calcio iraniano, il Persepolis. Continua a fare gol (tanti) e poi il trasferimento in Qatar, all'Al-Gharafa. Anche lì Taremi non delude: 22 gol in 43 partite in tutte le competizioni gli sono valse una chiamata dall'Europa. E' il Rio Ave, pronto a scommettere su Mehdi Taremi nella sua prima esperienza nel calcio del vecchio continente. Il risultato? Una stagione clamorosa, 18 gol all'attivo e una classifica marcatori vinta da esordiente. E il Porto, tutto questo, non avrebbe potuto osservarlo senza fare niente: messo sotto contratto (che scade nel 2024) e assicurate le sue prestazioni sportive. Taremi si è messo in mostra anche nell'Europa che conta e - giustamente - raccoglie estimatori in diversi campionati europei.

NUMERI E CIFRE

Nonostante la sua condizione da extracomunitario, che andrebbe a bloccare qualsiasi altro arrivo di giocatori la cui nazionalità non è facente parte dell’UE, Mehdi Taremi è un profilo che merita. L’attaccante del Porto ha il fiuto del gol, l'istinto del bomber: su questo non ci piove. Da quando è in Europa, infatti, il centravanti iraniano nei campionati disputati ha segnato 18 gol (e 5 assist) in 30 presenze con la maglia del Rio Ave, ai quali si aggiungono quelli segnati con la maglia del Porto, che sono 16 gol (e 15 assist) nella prima stagione al Do Dragao, nella quale si divideva il minutaggio con Marega, 20 gol e 13 assist nella seconda e 22 gol e 8 assist nella stagione conclusa da poco. Contando tutte le competizioni, da quando è approdato in Europa, Taremi raggiunge quota 101 gol e 54 assist nelle sue 184 presenze complessive, per una media gol di 0,54 gol a partita ed un contributo di 0,84 gol+assist a partita. Numeri che dovrebbero avere una risonanza mediatica più importante di quanto abbiano e che valgono ben più di una semplice candidatura per un posto nel Milan del prossimo futuro.

Di Luca Vendrame