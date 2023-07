Tuttosport - Milan, avanti tutta per Taremi: è lui la prima scelta in attacco. Accordo possibile con il Porto a 20 milioni

Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un nuovo centravanti che possa affiancarsi e alternarsi con Olivier Giroud. I nomi che sono circolati nelle ultime settimane sono tanti, ma ora il Diavolo sembra aver scelto il suo preferito: si tratta di Mehdi Taremi, attaccante classe 1992 (oggi è il suo compleanno) che milita nel Porto. I rossoneri sono in trattativa con i portoghesi che non sono mai un cliente semplice, ma la volontà è quella di chiudere il prima possibile anche questa operazione.

OSSO DURO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che l'attaccante iraniano può inserirsi alla grande nel 4-3-3 che ha in mente Stefano Pioli. Il Porto, come detto, è un osso duro con cui trattare, quindi servirà un duro lavoro per trovare la quadra, ma la sensazione è che intorno ai 20 milioni di euro si potrebbe trovare un accordo. A fare da regista in questo affare c'è Jorge Mendes, agente di Taremi, il quale sta cercando di far avvicinare sempre di più i due club.

QUESTIONE EXTRACOMUNITARIO - Il centravanti iraniano ha un solo anno di contratto e quindi il Milan ha già fatto sapere di non voler andare oltre i 20 milioni. Il Porto spinge per avere qualcosa in più, ma alla fine la sensazione è che un'intesa si troverà. La certezza non c'è ancora ovviamente, anche perchè l'arrivo di Taremi chiuderebbe lo sbarco a Milanello di altri extracomunitari, quindi anche di Samuel Chukwueze, da tempo primo obiettivo del Diavolo per la fascia destra d'attacco. Un'eventuale accelerazione per il nigeriano del Villarreal potrebbe cambiare le carte in tavola e "costringere" il Milan ad andare su un altro centravanti.