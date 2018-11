Tuttosport - Milan, due soggetti arabi interessati al 25% del club rossonero: i dettagli

Per ora non arrivano conferme dal fondo americano, ma pare che Elliott, proprietario del Milan, sia alla ricerca di un socio di minoranza che possa entrare nel club di via Aldo Rossi con il 25/30% delle azioni rossonere. E dopo le voci su alcune piste russe, secondo Tuttosport, nelle ultime ore ci sono rumors su due soggetti arabi che già in passato avevano mostrato interesse per il Diavolo e che ora invece vorrebbe entrare al fianco della famiglia Singer.

TRE PUNTI - Il quotidiano torinese spiega perchè Elliott è alla ricerca di un nuovo partner: il primo punto è quello di dare un valore economico, basato sui movimenti del mercato, al club milanista, mentre il secondo punto è quello legato allo sviluppo del brand Milan sui mercato internazionali. Inoltre, l'ingresso di un nuovo socio porterebbe ovviamente altro denaro che verrebbe utilizzato per gestire al meglio la società rossonera.

NON E' IN VENDITA - Questa ricerca non deve comunque preoccupare i tifosi del Diavolo in quanto il Milan non è in vendita e Elliott non è in fase di disimpegno del club. Anzi, la presenza domenica sera a San Siro in occasione della supersfida contro la Juventus di Gordon Singer fa capire quanto la proprietà sia vicina e presente nella vita della squadra milanista.