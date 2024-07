Tuttosport - Settimana chiave per il Milan: obiettivo regalare Pavlovic e Fofana a Fonseca prima della tournée

Chiusa la seconda settimana di lavoro con il test amichevole contro il Rapid Vienna, Paulo Fonseca può tornare a Milano con alcuni spunti tecnici sui quali lavorare, lasciando alla dirigenza il compito di regalargli almeno altri due rinforzi in questo calciomercato dopo l'ufficialità di Alvaro Morata arrivata negli scorsi giorni. In attesa di scoprire chi sarà la "seconda" prima punta di questa stagione, il Milan punta a chiudere in settimana i discorsi per Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana, due pedine fondamentali per completare il puzzle dell'allenatore portoghese.

PAVLOVIC: SI PUÒ CHIUDERE INTORNO AI 22 MILIONI DI EURO - Il Milan spinge per Strahinja Pavlovic, così come sta facendo anche il difensore serbo con il RedBull Salisburgo, al quale avrebbe già comunicato la volontà di trasferirsi in rossonero nel corso di questo calciomercato. Al momento c'è ancora distanza fra le parti, ma l'impressione è che lo stato avanzato delle trattative potrebbe permettere al Diavolo di stringere per Pavlovic già nel corso di questa settimana. Partito con una richiesta iniziale di 30 milioni di euro, il Salisburgo è sceso immediatamente a quota 25 con il Milan che non si spinto oltre ai 18 più bonus per un totale di 20. La distanza fra le parti esiste ma non è dunque siderale, con Tuttosport che ipotizza la possibile chiusura dell'operazione in una via di mezzo, attorno ai 22 milioni di euro, staremo a vedere.

MANCA POCO PER ANDARE A DAMA PER FOFANA - Il discorso fatto per Pavlovic vale anche per Fofana, in quanto lo stato avanzato delle trattative porta a credere che questa possa essere la settimana nella quale il Milan cercherà di stringere anche sul centrocampista francese, che a differenza del serbo ha ancora qualche giorno di vacanza dopo Euro2024. A differenza di qualche settimana fa, il Monaco è sceso dalla sue richieste iniziali, passando da 25 a 18 milioni di euro per il cartellino del classe '99, cifra alla quale la dirigenza rossonera si sarebbe avvicinata con un'offerta da 12 milioni di euro di parte fissa più bonus, per una valutazione complessiva di 15/16 milioni di euro. Anche in questo caso, dunque, la distanza c'è ma non è siderale, con Fonseca che chiede un ultimo sforzo al Milan per andare a Dama (anche) per Fofana.