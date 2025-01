Tuttosport - Un Milan di nuovo Made in Italy? Ricci prima scelta in mezzo, idea Lucca per l'attacco. Offerto Zappa

vedi letture

In estate può tornare di moda il Made in Italy a Milanello? Tuttosport spiega questa mattina che il Milan, che a fine stagione saluterà sia Davide Calabria che Alessandro Florenzi (entrambi andranno a scadenza), sta progettando alcuni colpi per riportare un po' di italianità all'interno del gruppo rossonero. La scelta è dettata anche dalla questione delle liste per le quali è necessario avere in rosa alcuni giocatori italiani.

RICCI PRIMO OBIETTIVO - A centrocampo la prima scelta risponde sempre al nome di Samuele Ricci del Torino che il Milan ha provato già a prendere in estate, ma il presidente granata Urbano Cairo alzò un muro. Nonostante il recente rinnovo fino al 2028, tra qualche mese lo scenario potrebbe essere molto diverso e davanti ad un'offerta importante (il Toro parte da una valutazione di 40 milioni di euro) il centrocampista della Nazionale italiana potrebbe essere ceduto. I suoi agenti da tempo dialogano con il dt milanista Moncada e con Zlatan Ibrahimovic che hanno messo Ricci in cima alla lista degli obiettivi del Milan per la mediana.

LUCCA E ZAPPA - Novità azzurre potrebbero esserci anche in attacco dove il futuro di Tammy Abraham, che è in prestito dalla Roma, resta tutto da decifrare. Per questo occhio ad un'idea che sta nascendo in via Aldo Rossi e che porta a Lorenzo Lucca dell'Udinese: da settimane, gli scout rossoneri lo stanno tenendo d'occhio con grande attenzione perchè potrebbe dare peso e forza nel gioco aereo al reparto d’attacco milanista. A gennaio i friulani non lo cedono, ma tra qualche mese, davanti ad un'offerta da 20 milioni, potrebbero invece aprire all'addio. Infine, con gli addii di Calabria e Florenzi, si libererà un posto sulla fascia destra e nelle ultime settimane al Milan è stato offerto Gabriele Zappa, terzino destro in scadenza a giugno con il Cagliari. Potrebbe essere un'interessante occasione low-cost per completare la rosa del Diavolo.