Verso Udinese-Milan, la probabile formazione: Conceiçao prova la difesa a tre

vedi letture

Domani sera il Milan aprirà la 32esima giornata di Serie A giocando in trasferta a Udine contro l'Udinese. Sergio Conceicao dovrà fare a meno di Walker, Loftus-Cheek, Emerson Royal e Santiago Gimenez, ma ha, comunque, ampia scelta per schierare una formazione che provi a portare via i tre punti dal Friuli dopo tre gare senza successi. Stando alle ultime novità in serata, la formazione del Milan domani a Udine potrebbe riservare delle sorprese in difesa.

Infatti, come riportato dal collega di Sky Sport, Peppe Di Stefano, Sergio Conceiçao sarebbe fortemente tentato di provare la difesa a tre domani contro l'Udinese, come già sperimentato quest'oggi nella rifinitura di Milanello. Davanti a Maignan ci potrebbero essere quindi Tomori, Gabbia e Pavlovic. Esterni alti Jimenez e Theo, in un ruolo più offensivo a protezione dei mediano Fofana e Reijnders, con Musah che partirebbe dalla panchina. Davanti il trio di qualità e fantasia composto da Pulisic, Abraham e Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-3)

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

20 Jimenez 29 Fofana 14 Reijnders 19 Theo

11 Pulisic 90 Abraham 10 Leao

All.: Conceiçao

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 42 Florenzi, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 38 Bondo, 9 Jovic, 21 Chukwueze, 73 Camarda, 79 Joao Felix, 99 Sottil, 73 Camarda, 80 Musah.

Indisponibili: Walker, Emerson Royal, Loftus-Cheek, Gimenez

Squalificati: nessuno

Diffidati: Bondo, Theo Hernandez, Leao

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Ore 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

In tv: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, Now, Dazn

Web: milannews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Del Giovane-Rossi C.

Quarto ufficiale: Crezzini

Var: Marini

Ass. Var: Massa