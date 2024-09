Youssouf Fofana: quando sarà al 100% sarà un giocatore fondamentale per il Milan

Youssouf Fofana, classe 1999, è stato prelevato dal Monaco per una cifra intorno ai 25 milioni di euro (compresi di bonus). Un acquisto importante e fondamentale per lo scacchiere di Fonseca, che proprio sul francese dovrà basare il centrocampo dei rossoneri, quando sarà al 100% della condizione fisica e avrà elaborato gli schemi del tecnico portoghese.

I NUMERI DELLE PRIME DUE USCITE

Con il Parma Fofana è entrato al 67’, giocando 28’ con 31 palle giocate, 21 passaggi riusciti con una media dell’81% e ben 4 recuperi effettuati.

Contro la Lazio all’Olimpico ha fatto il suo esordio da titolare: 97’ minuti giocati, 1 tiro, 1 fallo subito, 68 palle giocate con 54 passaggi riusciti (89% di precisione), 6 recuperi e un cartellino giallo preso dopo appena 20’ che poteva influenzare la prova del francese, che invece è stato bravissimo a non cadere in falli stupidi che potevano costargli il rosso.

LE CARATTERISTICHE E I DATI CON GLI ALTRI ROSSONERI

Fofana è un centrocampista difensivo, ma giocatore completo: basta vedere i dati del sito specializzato Wallabies dell’ultima stagione in Francia, quando della sua squadra è stato il giocatore con più dribbling, più passaggi, più contrasti effettuati e occasioni create. Per fare un confronto, nello scorso campionato ha avuto una media di 7,2 palloni recuperati a partita, contro i 4 di Bennacer e Reijnders.

Anche con la palla fra i piedi Fofana lo scorso anno ha avuto numeri importanti: una media di 21 verticalizzazioni (Adli 16, Reijnders 11 e gli altri centrocampisti rossoneri sotto i 10) e 2,13 dribbling effettuati a partita (Loftus-Cheek è arrivato a 1,8). Sempre secondo il sito Wallabies, Fofana lo scorso anno ha avuto una percentuale dell’80,76% per passaggi che poi hanno portato a creare un’occasione. Sempre nella scorsa stagione, nessun centrocampista del Milan ha superato il 68%.

Fofana è un giocatore instancabile, forte fisicamente, abile sia in fase difensiva che in quella offensiva. È un giocatore che per certi aspetti potrebbe assomigliare a Kessie, giocatore che il Milan da quando lo ha perso a zero non lo ha mai sostituito. La speranza di tutti è che possa ripetere le gesta del centrocampista ivoriano.

di Valentino Cesarini