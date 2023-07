Il Torino gioca d'anticipo, Tuttosport: "Veliz, conto alla rovescia"

Alejo Veliz è uno dei nomi che è stato fatto per l'attacco rossonero, soprattutto se dovesse partire Lorenzo Colombo (QUI il nostro focus sul giocatore). Il centravanti classe 2003 è uno dei talenti più cristallini d'Argentina e il Torino starebbe pensando di giocare d'anticipo e bruciare la concorrenza, rappresentata anche e soprattutto dai rossoneri. Per questo Tuttosport oggi titola: "Toro-Veliz, conto alla rovescia".

Martedì Veliz giocherà l'ultima partita prima della pausa invernale con il suo Rosario Central: al rientro potrebbe ancora migliorare ed entrare anche a far parte della nazionale maggiore di Scaloni, fattore che potrebbe far aumentare il prezzo. Il presidente del Rosario Central ha dichiarato che non ha bisogno di vendere la sua stella almeno fino a dicembre ma potrebbe essere stata una semplice manovra per alzare il prezzo. Intanto il Milan non ha ancora presentato un'offerta concreta.