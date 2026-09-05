Pronostico Juventus-Milan, primo crash test rossonero. Reti bianche in 4 delle ultime 6 sfide
Terza giornata ricca di scontri fra titani: weekend che propone Inter-Napoli, Roma-Atalanta e soprattutto Juventus-Milan. Ed è di quest'ultima partita che ci occupiamo, con due squadre che arrivano allo scontro diretto a punteggio pieno e con la voglia di riscattare la fallimentare scorsa stagione. Si gioca domenica allo Juventus Stadium alle ore 20.45 e avremo le prime indicazioni sullo stato di salute dei rossoneri, convincenti sia contro il Torino che contro il Venezia ma attesi al primo crash test.
E in vista di questa sfida, AdmiralBet offre un'interessante quota maggiorata per l'esito Over 0,5 che passa da 1,05 a 8,00 + 1€ per ogni angolo.
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Pronostico Juventus-Milan, la sfida ai raggi X
Dopo un precampionato così così, nel quale è arrivato un solo successo, il Milan ha risposto alla grande non appena il campionato è cominciato e si presenta alla sfida dello Stadium con due vittorie, quattro reti segnate e buone indicazioni sotto il profilo del gioco offensivo, a scapito di una difesa che soprattutto nella partita contro il Venezia ha rischiato grosso. Juventus che rispetto all'ultima partita di campionato ha due volti nuovi: il centrocampista Sarr è la mossa provvidenziale a seguito dell'infortunio di Thuram. E davanti, viste le difficoltà di Kolo Muani, è arrivato Nick Woltemade sul quale c'è molta curiosità. Nel frattempo la squadra di Spalletti ha battuto Frosinone e Parma, segnando tre reti e mantenendo la porta inviolata.
Partita da gol? I bookies non si sbilanciano, dando pari possibilità alle due eventualità. Infatti la quota massima sia per il gol che per il no/gol è di 1.91. Diversa la questione Under/Over: 4 degli ultimi 6 confronti sono terminati 0-0 e questo si riflette sulle quote, che pagano inevitabilmente di più l'Over 2.5, spingendosi fino a 2.10. Per l'Under si arriva fino a 1.73.
Juventus-Milan, le ultime notizie
Ruben Amorim dovrà fare a meno di Matteo Gabbia a seguito di un problema alla caviglia. Un infortunio che ha portato la società a reintegrare in rosa Fikayo Tomori. A Torino può essere l'occasione di vedere, se non altro parzialmente, Christian Pulisic e Diego Moreira. Zero minuti fin qui per entrambi. Dopo due partite da subentrato, Adrien Rabiot è pronto a partire da titolare, probabilmente al posto di Loftus-Cheek.
Juventus che dovrebbe lasciare almeno inizialmente in panchina i due nuovi acquisti Sarr e Woltemade. Problemi sulla fascia sinistra di difesa con Cambiaso e Cabal che hanno problemi. A centrocampo, out per infortunio Thuram dovrebbe giocare Douglas Luiz al fianco di Locatelli. Al posto di Thuram, Nico Gonzalez è favorito su Alajbegovic.
Pronostico Juventus-Milan, i precedenti
Grande equilibrio nelle ultime sfide, lo scorso anno le due partite sono terminate 0-0 con Pulisic che all'andata ha fallito un calcio di rigore. Limitatamente alle partite giocate a Torino in campionato, da sottolineare come il Milan non trovi la via del gol da tre anni, quando grazie a Olivier Giroud espugnava lo Stadium. Da allora due pari a reti bianche e un 2-0 bianconero.
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Goncalo Ramos marcatore in Juventus-Milan: il portoghese vuole proseguire sulla scia dell'ultima partita
Per accontentare Ruben Amorim, il Milan ha scucito ben 74 milioni di euro per strapparlo al Paris Saint-Germain ed è lecito avere grandi aspettative. In pre-campionato ha brillato soprattutto nella partita contro il Manchester United dove ha segnato e servito un assist. Col Venezia ha rotto il ghiaccio in campionato, peraltro segnando il gol decisivo e davanti ai suoi tifosi. Ha numeri importanti, qualità spalle alla porta e nel gioco aereo. Lo attendiamo al primo grande big match.
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