Chi è Lucas Gourna-Douath, il vice-Fofana che il Milan sta trattando con il Salisburgo

Un po' a sorpresa, il Milan sta trattando Lucas Gourna-Douath. Certamente un peso specifico lo ha avuto l’infortunio recente di Loftus-Cheek, tant'è che il club rossonero aveva fatto un tentativo per Billing pochi attimi prima che il calciatore danese prendesse l’aereo per volare a Napoli e firmare con gli azzurri di Antonio Conte. Ma il centrocampista del Salisburgo, francese classe 2003, è un profilo da tenere sotto stretta osservazione e diversi altri club sono sulle sue tracce.

Primo identikit

Mediano francese di 21 anni, alto 1.85 metri e preferibilmente piede destro, ha una valutazione odierna (dati Transfermarkt) da 8 milioni di euro e gioca dall'estate del 2022 al Salisburgo. Di fatto è molto stimato in Austria e gode di una discreta esperienza interazione, come visto anche solo in questa stagione con 11 gare di campionato e a 5 di Champions League. Come tipologia di giocatore, per intenderci, il Milan l'avrebbe messo nel mirino per garantire un'opzione in più a Sergio Conceiçao in mezzo al campo per aggressività ed energia. Un vice-Fofana atto ad erigere una diga e lasciare ampia libertà alle mezzali ai suoi fianchi nel 4-3-3 del Salisburgo.

Riavvolgiamo il nastro

Nativo di Villeneuve-Saint-Georges, il centrocampista francese classe 2003 ha un futuro, secondo gli addetti ai lavori, molto luminoso. Cresciuto nel Saint-Etienne, è approdato nell'universo Red Bull nell'estate del 2022 per un esborso importante, da 13 milioni di euro in favore del club francese. Un anno più tardi ha fatto parte dell'elenco dei 25 finalisti per la conquista del Golden Boy, premio assegnato annualmente da 'Tuttosport' al miglior Under 21 d'Europa.