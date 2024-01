Dalla Francia - WBA e Losanna interessate al prestito di Chaka Traoré

Chaka Traoré potrebbe lasciare in prestito il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Footmercato, sul giovane attaccante ivoriano si sarebbero iniziate a muovere West Bromwich Albion e Losanna, club che fra le altre cose ha chiesto informazioni al diavolo anche per Davide Bartesaghi.

Aggregato oramai stabilmente con la prima squadra, in questa stagione Chaka Traoré ha collezionato quattro presenze in tutte le competizioni con la maglia del Milan, mettendo a segno anche due reti, una in Serie A contro l'Empoli e l'altra contro il Cagliari in Coppa Italia.