DAZN - Milan, Chaka Traoré verso il prestito secco al Losanna

Secondo quanto riferisce DAZN, Chaka Traoré, giovane attaccante del Milan che in questa stagione ha segnato le sue prime due reti in prima squadra (una in Coppa Italia e una in Serie A), è vicino al trasferimento in prestito secco fino al termine di questa annata al Losanna, formazione che milita in Super League, la prima divisione del campionato svizzero.

Questi i numeri stagionali di Chaka Traoré nel Milan:

PRESENZE PRIMAVERA 1: 5

PRESENZE YOUTH LEAGUE: 3

PRESENZE SERIE A: 2

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 1

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE COPPA ITALIA PRIMAVERA: 1

GOL: 5