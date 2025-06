Di Marzio conferma: "Il Milan vuole rinforzare il centrocampo, nelle prossime ore ci sarà un nuovo e importante rilancio per Javi Guerra"

Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attualità del Milan in chiave mercato estivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul mercato (in uscita) del Milan:

"E' un Milan che sta lavorando sul discorso delle cessioni. Theo non ha, per ora accettato il trasferimento in Arabia, e si è bloccata la cessione di Musah al Napoli. Così, il Milan ha deciso di puntare sul centrocampo. Arriverà Modric e ci sarà una nuova offerta per Javi Guerra, resta anche l'affare Xhaka, ma per ora il Milan non ha voluto affondare. Si lavorerà anche sugli esterni. Oltre a Saelemaekers ci sarà un altro giocatore in quella zona di campo".