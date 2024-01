Di Marzio: "Resta viva l'opzione Demiral, anche se difficile, interessa Lacroix per giugno"

Dopo l'amaro pareggio contro il Bologna, nell'ambiente Milan si pensa adesso alla prossima sfida di campionato, sabato alle 18:00 in casa del Frosinone. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera attiva sia in entrata sia in uscita in questi ultimi giorni di sessione invernale. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe tentando il colpo in extremis in difesa: il nome è quello di Merih Demiral.

Le parole del giornalista a Sky Calcio l'Originale: "Il Milan sta provando a prendere Demiral in questi ultimi giorni di mercato, è una trattativa difficile anche se il ragazzo vorrebbe tornare in Italia. Per giugno si sta visionando Lacroix del Wolfsburg".