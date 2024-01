Gazzetta - Mercato Milan, non solo Zirkzee: da Sesko a David, ecco le altre piste per l'attacco

Il Milan è rimasto impressionato sabato da Joshua Zirkzee che sta salendo sempre di più nella classifica di gradimento in via Aldo Rossi, ma l'olandese del Bologna non è l'unico nome che piace al Diavolo che in estate farà un grande colpo in attacco. Un profilo che piace moltissimo al Milan per esempio è sempre quello di Benjamin Sesko del Lipsia che ha fisico, cattiveria e fa gol.

Attenzione poi anche a Santiago Gimenez del Feyenoord, autore finora di 19 gol in 19 giornate in questa Eredivisie, a Jonathan David del Lille, da tempo nel mirino del Diavolo, e a Viktor Gyökeres, 25enne attaccante dello Sporting Lisbona.