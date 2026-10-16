Il giornalista francese si dispera per Athekame in prestito secco al Lione

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Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, si è così espresso su X su Athekame, terzino del Milan in prestito al Lione.

Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, si è così espresso su X su Athekame, terzino del Milan in prestito al Lione: "È un peccato che l'Olympique Lyonnais non abbia un'opzione di acquisto per Zachary Athekame. Il rendimento del terzino destro da quando è arrivato al club è stato straordinario. Grande talento difensivo e sicuro con il pallone, ha disputato un primo tempo perfetto contro il Crystal Palace".

Es una lástima que el Olympique Lyonnais no tenga opción de compra por Zachary Athekame. El rendimiento del lateral derecho desde que llegó al club ha sido extraordinario. Gran talento defensivo y seguro de vida con balón, ha hecho un primer tiempo perfecto vs Crystal Palace. https://t.co/rxfFmmFw7p — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 15, 2026

LE PAROLE DI AMORIM

Mister Amorim, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan, assicura che al Milan tutti tengono monitorati i progressi del terzino:

"Difesa a 4? Cosa ho visto nelle ultime partite è stata maggiore mobilità. Cosa ho visto è che queste posizioni e questa libertà permette alla mia squadra di giocare meglio. Si è visto contro il Benfica che abbiamo avuto più possesso palla, però c'è stata una mancanza di mobilità. Era doveroso fare questo cambiamento, non per giocare meglio ma diversamente. Non so se si proseguirà con questo assetto ma è uno strumento che ci permette di vincere. Athekame? Lo stiamo seguendo, così come gli altri prestiti. A inizio stagione lo vedevo più come un Moreira. Non so se la situazione cambierà. Il calcio è così. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro".