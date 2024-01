Il Losanna guarda a Milanello: due giovani rossoneri nel mirino degli svizzeri

vedi letture

Il Losanna, squadra di Super League svizzera che, negli ultimi giorni, ha finalizzato l'acquisto di Simone Pafundi dall'Udinese, non smette di guardare in Serie A e ora punta a prendere in prestito anche due dei migliori giovani rossoneri. Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, infatti, gli svizzeri sarebbero interessati a rinforzarsi almeno fino a giugno con Davide Bartesaghi e Chaka Traorè, rispettivamente classe 2005 e 2004.

Entrati in pianta stabile in prima squadra nel corso di questa stagione, con qualche puntata nella Primavera di Abate, Bartesaghi e Traorè sono finiti nel mirino anche di altre squadre. Sul terzino italiano c'è l'interesse anche di Monza e Frosinone, mentre l'esterno ivoriano è corteggiato dal West Bromwich Albion, squadra di Championship inglese.