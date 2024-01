Il Milan è al lavoro per definire la cessione di Origi in MLS

L'esperienza di Divock Origi come giocatore del Milan è stata a dir poco fallimentare. L'attaccante belga, arrivato in rossonero a parametro zero dopo la conquista dello scudetto, l'anno scorso è stato un grande flop senza mai trovare la capacità di incidere e di rendersi protagonista con qualche gol: appena due segnati. L'estate scorsa, dunque, Origi è stato ceduto in prestito al Nottingham Forest.

Le cose in Premier League, però, non sono andate meglio. Anche nel Forest, Origi è rimasto ai margini senza riuscire a tornare sui livelli espressi un tempo. Per questo momento il Milan in queste ore, come riporta Tuttosport, sta lavorando alla cessione a titolo definitivo dell'attaccante. In particolare c'è l'interesse del Los Angeles FC in MLS.