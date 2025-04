Malick Thiaw conteso da Bayer e Bayern: quanto lo valuta il Milan

Nel corso della stagione attuale Malick Thiaw, in una difesa rossonera che non ha mai trovato grande continuità e si è resa protagonista di diversi svarioni, è stato forse una delle note meno negative dell'intero reparto, mantenendo insieme a Matteo Gabbia il livello di rendimento più alto. Non è un caso che dopo tanti cambi, siano proprio loro due ad essersi preso il ruolo di centrali titolari rossoneri. In generale il tedesco oggi fa gola a diversi club in patria, due in particolare che non sono squadre di poco conto.

Come è stato riportato nelle scorse ore, e come viene confermato oggi dal Corriere dello Sport, sulle tracce di Malick Thiaw ci sarebbero i due migliori club di Germania: da una parte il Bayer Leverkusen e dall'altra il Bayern Monaco. I primi si erano già mossi negli scorsi mesi, alla ricerca di un sostituto del capitano Jonathan Tah che lascerà, con ogni probabilità, la squadra a parametro zero a fine stagione; i secondi si sono affacciati a San Siro con il tecnico Vincent Kompany che è venuto a visionare l'Inter da vicino - prossimo avversario di Champions - e ne ha approfittato anche per vedere Thiaw durante il derby di Coppa. Il Milan valuta il calciatore tra i 25 e i 30 milioni e il tedesco ha un contratto fino al 2027.