Milan, il Verona in pole position per il prestito di Marco Pellegrino

Il Milan sta preparando una cessione in difesa: come riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri potrebbero lasciare partire per qualche mese in prestito Marco Pellegrino, per cui su tutti si sta muovendo l'Hellas Verona. Gli scaligeri, scatenati sul mercato in entrata dopo aver venduto parecchio, stanno puntellando il reparto difensivo: oltre all'interesse per il rossonero, c'è anche un forte interesse per Ilenic, terzino destro del New York Fc.

Marco Pellegrino attende dunque alla finestra: possibile cessione per lui dopo aver disputato appena una partita in rossonero, quella sfortunata contro il Napoli, in cui è entrato in campo a partita in corso e per infortunio è stato costretto ad uscire a sua volta.