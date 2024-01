Milan, Pellegrino resterà in rossonero. La Fifa non ha autorizzato il prestito alla Salernitana: ecco perchè

E' saltato il passaggio a titolo temporaneo alla Salernitana di Marco Pellegrino che resterà al Milan almeno fino a giugno. Lo riferisce Matteo Moretto su X che spiega che la FIFA non ha autorizzato il prestito perché il difensore, in stagione, ha giocato sia con il Diavolo sia con il Platense, cioè il club da cui è stato comprato in estate dal club di via Aldo Rossi.