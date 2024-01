Milan, possibile prestito per Pellegrino: Samp, Verona, Cagliari e Anderlecht sull'argentino

In queste ultime ore di mercato invernale, il Milan potrebbe chiudere qualche operazione in uscita. Tra coloro che potrebbero andare via in prestito c'è Marco Pellegrino, appena rientrato dal grave infortunio al piede rimediato ad ottobre nel match contro il Napoli. L'argentino punta a trasferirsi in un club che gli permetta di giocare continuità e proseguire il suo percorso di crescita.

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, su Pellegrino ci sono diversi club: la Sampdoria sembra essere la squadra più decisa, ma occhio anche alle opzioni Cagliari, Anderlecht e soprattutto Verona che al momento è il club in pole per l'argentino perchè si è mosso per tempo e può garantire una chance vera.