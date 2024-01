Milan, un'eventuale arrivo di Motta potrebbe facilitare quello di Zirkzee

Questa mattina Tuttosport parla di Thiago Motta come nome in pole position per la panchina del Milan, nel caso in cui Stefano Pioli e i rossoneri dovessero separarsi a fine stagione: quest'ultima è un'eventualità che ancora non è possibile da verificare con il tecnico e il club che al momento rimangono concentrati sugli obiettivi stagionali rimasti. Chiaro che però si possono avanzare delle ipotesi.

Motta è un allenatore che piace al Milan, questo è fuori discussione. Il vantaggio sarebbe portarsi in casa un allenatore che ha idee tattiche fresche e che sposerebbe la linea verde rossonera. Inoltre potrebbero esserci benefici anche dal mercato: un ipotetico arrivo di Motta potrebbe facilitare anche un'eventuale assalto a Joshua Zirkzee, uno dei nomi forti sulla lista dei desideri del Milan.