Giornata positiva per l'arrivo di Fikayo Tomori al Milan. C'è un accordo di massima e grande fiducia che il difensore possa sbarcare a breve a Milano con la formula del prestito con diritto a trenta milioni. La macchina organizzativa dei rossoneri è già stata allertata per accogliere in Italia nelle prossime ore il centrale inglese dei Blues.

di Antonio Vitiello