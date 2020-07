MN - Milan-Kjaer, riflessioni in corso sul riscatto: i parametri valutati dal club

Il Milan non ha preso ancora una decisione sul riscatto di Simon Kjaer dal Siviglia (per una cifra attorno ai 3,5 milioni di euro) ma le riflessioni sono in corso. Il difensore danese sta giocando benissimo e ha più volte manifestato l’intenzione di rimanere in rossonero, ma ci sono dei parametri che la società tiene in considerazione. Oltre all’aspetto tecnico si valuta soprattutto l’età (Kjaer ha 31 anni) e l’ingaggio nei prossimi anni (2,5 mln lo stipendio del difensore per i prossimi anni), misure che hanno un peso specifico in sede di trattativa. Le riflessioni sul riscatto da effettuare entro il 15 luglio (leggi qui) sono attualmente in corso.

di Antonio Vitiello