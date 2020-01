MN - Milan-Saelemaekers, arrivano conferme: parti molto vicine

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il club rossonero è vicinissimo ad Alexis Saelemaekers, esterno classe '99 dell'Anderlecht. I due club sono in trattativa per un prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore arriverebbe per sostituire Suso ma potrebbe essere utile anche in difesa, essendo un calciatore di tutta fascia. Attesa quindi per un'operazione che potrebbe decollare a circa 24 ore dalla chiusura delle liste (fissata per domani alle ore 20).